Καλοκαιρινές παιδικές ιώσεις: «Μα αφού είναι καλοκαίρι… πώς κόλλησε;»

«Μαμά, πονάει ο λαιμός μου.»

«Μπαμπά, ζεσταίνομαι.»

Και κάπου εκεί πιάνεις το μέτωπο και σκέφτεσαι:

«Μισό λεπτό… δεν υποτίθεται ότι οι ιώσεις είναι χειμερινό άθλημα;»

Όχι ακριβώς. Το καλοκαίρι κυκλοφορούν διαφορετικοί ιοί. Οι κλειστοί χώροι με κλιματισμό, οι παιδότοποι, οι κατασκηνώσεις, οι πισίνες, τα ταξίδια και φυσικά τα μικρά χεράκια που αγγίζουν τα πάντα και μετά καταλήγουν στο στόμα δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για μικρές καλοκαιρινές… επισκέψεις.

Ας δούμε τους πιο συχνούς «καλοκαιρινούς πρωταγωνιστές».

1. Εντεροϊοί – οι διάσημοι καλοκαιρινοί επισκέπτες

Αν έπρεπε να δοθεί βραβείο στους καλοκαιρινούς ιούς, μάλλον θα το κέρδιζαν οι εντεροϊοί. Μπορούν να προκαλέσουν πυρετό, πονόλαιμο, καταβολή, διάρροιες ή εμετούς, εξανθήματα, άφθες στο στόμα. Μεταδίδονται κυρίως μέσω σταγονιδίων αλλά και μέσω κοπρανοστοματικής οδού — δηλαδή με απλά λόγια, από χέρια που δεν πλύθηκαν καλά.

2. Νόσος χεριών – ποδιών – στόματος

Το όνομα ακούγεται σαν παιχνίδι συντονισμού για νήπια, αλλά πρόκειται για λοίμωξη που προκαλείται συνήθως από εντεροϊούς Το παιδί μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μικρές φυσαλίδες ή εξανθήματα στις παλάμες, στα πέλματα και γύρω από το στόμα, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι οι επώδυνες άφθες μέσα στο στόμα. Αρνείται νερό, φαγητό και οτιδήποτε δεν είναι… παγωτό. Εδώ η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική.

3. Γαστρεντερίτιδες – οι ανεπιθύμητοι ταξιδιωτικοί σύντροφοι

Το καλοκαίρι αλλάζουν συνήθειες, διατροφή και περιβάλλον. Προσθέτεις και πισίνες, ταξίδια, παιδικές παρέες και ξαφνικά εμφανίζονται εμετοί, διάρροιες, κοιλιακό άλγος, πυρετός. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στα μικρά παιδιά είναι η αφυδάτωση.Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά αφυδατώνονται πιο εύκολα γιατί έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε υγρά και μικρότερα αποθέματα. Πρόσεξε σημεία όπως λιγότερες βρεγμένες πάνες, ξηρά χείλη, υπνηλία και έντονη καταβολή.

4. Αδενοϊός – ο «πολυεργαλείο» των ιώσεων

Ο αδενοϊός είναι λίγο σαν εκείνον τον φίλο που εμφανίζεται παντού. Μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, πονόλαιμο, επιπεφυκίτιδα, βήχα, διάρροιες. Δηλαδή μπορεί να μοιάζει με λοίμωξη του αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδα ή και τα δύο μαζί.

Τα παιδιά είναι φτιαγμένα για να παίζουν, να εξερευνούν, να κάνουν φίλους και κάποιες φορές… να ανταλλάσσουν και λίγους ιούς μαζί με τα κουβαδάκια τους. Δεν χρειάζεται πανικός σε κάθε πυρετό. Χρειάζεται ενημέρωση, παρατήρηση, ψυχραιμία και να εμπιστεύεσαι τόσο το ένστικτό σου όσο και τον γιατρό σου.

*Γράφει η Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος