Χανιά: «Ιπτάμενο» δέμα με λάμες και σχοινί αναρρίχησης πάνω από τις φυλακές της Αγιάς – Σχέδιο απόδρασης «βλέπουν» οι αρχές

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Αναστάτωση επικρατεί στις φυλακές στην Αγιά Χανίων, όπου ένα drone εθεάθη να πετά πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6).

Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από το drone κρεμόταν ένα σκοινί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες, κόφτη και σκοινί αναρρίχησης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν να αποδράσουν. Η έρευνα των αρχών για την προέλευση του ιπτάμενου αντικειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, περιγράφοντας το πώς έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη ιπτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιούν όσα περιελάμβανε το «ιπτάμενο» πακέτο.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων

Ως Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας στα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Συγκεκριμένα : την 06/06/2026 και ώρα 19.10 εντοπίστηκε από τα στελέχη της Φρουράς ένα drone που μετέφερε αντικείμενο εντός του εναέριου χώρου του καταστήματος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το drone κατερρίφθη σε ακάλυπτο χώρο εντός του Καταστήματος Κράτησης Χανίων από τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς. Κατά την κατάρριψη το πακέτο έπεσε σε ταράτσα του Καταστήματος. Εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε καθήκοντα σκοπού εντόπισε κρατούμενο να αναρριχάται στην ταράτσα όπου κατέληξε το αντικείμενο, ευθείς ενημέρωσε τους Σωφρονιστικούς Υπάλληλους οι οποίοι άμεσα έφτασαν στη ταράτσα καθήλωσαν τον κρατούμενο και περισυνέλεξαν το πακέτο.

Το πακέτο περιείχε:

• 5 λάμες σιδηροπρίονου

• 1 κόφτη συρμάτων

• 1 σκοινί αναρρίχησης 20 μέτρων

• 2 κλειδιά τύπου άλεν για την διάρρηξη των ηλεκτρικών κλειδαριών

• 2 κρίκους αναρρίχησης (καραμπίνερ)

• 1 μαχαίρι τύπου πεταλούδας

• 5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους και τα καλώδια τους

• 2 ρούτερ

• 4 ζεύγη ακουστικά αυτιών

• 3 κάρτες sim

Από τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων απέτρεψαν σχέδιο απόδρασης κρατουμένων με απρόβλεπτες συνέπειες.