Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη φωτιά στα Πεύκα – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική pirosvestiki, Πυροσβέστες
Φωτογραφία αρχείου
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε παρακείμενη δασική έκταση ή σε κατοικημένες περιοχές.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

 

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