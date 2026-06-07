Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – «Ήμουν απλώς τυχερός» είπε στους αστυνομικούς ο καταζητούμενος για δολοφονία στην Αυστραλία

Ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πάτρας οδηγείται την Δευτέρα (8/6) ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος ζούσε με άλλη «ταυτότητα» εδώ και 18 χρόνια στο Άλσος, στο Αίγιο, αν και ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ενός Έλληνα στην Αυστραλία, το 1999. Ο 55χρονος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι και πλέον αναμένονται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flamis.gr, ο 55χρονος, που χρησιμοποιούσε το όνομα «Αντώνης Τζίμας», φέρεται να ομολόγησε χθες την πράξη του, ενώ, είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν απλώς τυχερός, καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν είχε τύχει να «πέσει» ποτέ σε αστυνομικό έλεγχο. Όλα αυτά τα χρόνια που κρυβόταν στην Ελλάδα δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ξεκίνησε κατά την έξοδό του από το κρησφύγετό του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδηγούσε ένα αγροτικό όχημα, ιδιοκτησίας της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από το Άλσος Αιγιαλείας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν η ίδια η σύντροφός του, καθώς και ο πατέρας του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία με την μητέρα του καταζητούμενου και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αυτό το διάστημα για να επισκεφθεί κρυφά τον γιο του.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Δεδομένου ότι ο 55χρονος δεν είχε πάνω του κανένα απολύτως έγγραφο, τον προσήγαγαν αμέσως για εξακρίβωση στοιχείων. Σημειώνεται ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο Αιγίου μεταφέρθηκαν, επίσης, η σύντροφός του και ο πατέρας του, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Δείτε βίντεο του flamis από τη στιγμή της σύλληψης του 55χρονου:

Τι λένε οι συγχωριανοί του: «Έπεσα από τα σύννεφα»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό για την διπλή ταυτότητα του 55χρονου.

«Έπεσα από τα σύννεφα, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ», λέει μία κάτοικος στην κάμερα. «Δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ούτε ξέραμε. Το μόνο που ξέραμε είναι πως είχε έρθει από την Αυστραλία κάποτε», τονίζει ένας άλλος κάτοικος.

«Ερχόταν κάποιες φορές, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα», τονίζει ένας άλλος άνδρας που διαμένει στο χωριό, όπου κατοικούσε και ο 55χρονος καταζητούμενος.

«Οδηγούσε χωρίς άδεια, έτσι άκουσα. […] Μας είπαν εκεί πέρα, οι δικηγόροι οι μεγάλοι, να φύγετε, να πάτε στο εξωτερικό γιατί εδώ υπάρχει κρίμιναλ οργανιζέσιον. Δεν θα βρείτε δικαιοσύνη», είναι τα πρώτα λόγια της μητέρας του φερόμενου ως δράστη.

Σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία» της Interpol, όμως τόσο η αλλαγή χώρας όσο και ταυτότητας είχαν δυσκολέψει όλα αυτά τα χρόνια τον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του

Ένα τηλεφώνημα που έγινε πριν από ένα μήνα στις αρχές του Σίδνεϋ, φαίνεται πως ήταν εκείνο που οδήγησε στη σύλληψη του 55χρονου καταζητούμενου από την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ενός Έλληνα στην Αυστραλία, το 1999.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flamis.gr, ένας άνθρωπος που είχε καταλάβει ότι ο κατηγορούμενος για φόνο στην Αυστραλία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου, ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές του Σίδνεϋ, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.

Μετά το έγκλημα στην Αυστραλία, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο χωριό Άλσος, στο Αίγιο.

Ο εν λόγω άνδρας, που εμφανιζόταν ως «Αντώνης Τζίμας», διατηρούσε καλές σχέσεις με τους γείτονες, ενώ μέσα στο σπίτι του φιλοξενούσε 32 πιτ μπουλ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 είχε τσακωθεί με συγχωριανούς του για τους σκύλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, όταν είχε φθάσει στο Αίγιο είχε πει στους συγχωριανούς του ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα, έκανε επέμβαση στην Αυστραλία, και αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο χωριό… για να παίρνει καθαρό αέρα.

Ο 55χρονος ασχολείτο με τις ελιές και τα κτήματά του, ενώ με την άφιξή του στην περιοχή αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στο χωριό.

Κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του όπου διέμενε ο 55χρονος με την σύζυγο και τα πεθερικά του, βρήκαν μία βαλλίστρα, και κάποια έγγραφα, τα οποία αξιολογούν.

Οι γείτονες τον περιέγραφαν ως φιλήσυχο. Δεν εργαζόταν, όμως φρόντιζε την περιουσία του.

Η δολοφονία στην Αυστραλία

Ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) καταζητείτο από την Interpol για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου τον Απρίλιο του 1999 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Το έγκλημα συνέβη στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore) στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, όταν ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι. Δέχτηκε την επίθεση, όταν επιχείρησε να παρέμβει και να σταματήσει μια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα. Οι αρχές της Αυστραλίας πίστευαν ακράδαντα ότι ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά και κρυβόταν στην Ελλάδα.

Το 2003 η Αυστραλία προσπάθησε να ζητήσει την έκδοσή του, αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να ασκήσουν δίωξη εναντίον του, όμως η διαδικασία ανεστάλη το 2007 καθώς ο ίδιος εξαφανίστηκε.