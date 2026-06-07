Το τηλεφώνημα που οδήγησε στη σύλληψη του καταζητούμενου από την Ιντερπόλ στο Αίγιο – Η νέα «ταυτότητα», τα κτήματα και τα πιτ μπουλ

Ένα τηλεφώνημα που έγινε στις αρχές του Σίδνεϋ, φαίνεται πως ήταν εκείνο που οδήγησε στη σύλληψη του 55χρονου καταζητούμενου από την Ιντερπόλ, την περασμένη Παρασκευή, για τη δολοφονία ενός Έλληνα στην Αυστραλία, το 1999. Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flamis.gr, ένας άνθρωπος που είχε καταλάβει ότι ο κατηγορούμενος για φόνο στην Αυστραλία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου, ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές του Σίδνεϋ, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.

Μετά το έγκλημα στην Αυστραλία, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο χωριό Άλσος, στο Αίγιο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του.

Ο εν λόγω άνδρας, που εμφανιζόταν ως «Αντώνης Τζίμας», διατηρούσε καλές σχέσεις με τους γείτονες, ενώ μέσα στο σπίτι του φιλοξενούσε 32 πιτ μπουλ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, όταν είχε φθάσει στο Αίγιο είχε πει στους συγχωριανούς του ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα, έκανε επέμβαση στην Αυστραλία, και αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο χωριό… για να παίρνει καθαρό αέρα.

Ο 55χρονος ασχολείτο με τις ελιές και τα κτήματά του, ενώ με την άφιξή του στην περιοχή αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στο χωριό. Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει.

Κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του όπου διέμενε ο 55χρονος με την σύζυγο και τα πεθερικά του, βρήκαν μία βαλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν.

Οι γείτονες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έπεσαν από τα σύννεφα», καθώς τον περιέγραφαν ως φιλήσυχο. Δεν εργαζόταν, όμως φρόντιζε την περιουσία του. Κάθε χρόνο, τον επισκέπτονταν και οι γονείς του από το Σίδνεϋ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Η δολοφονία στην Αυστραλία

Ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) καταζητείτο από την Interpol για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου τον Απρίλιο του 1999 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Το έγκλημα συνέβη στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore) στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, όταν ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι. Δέχτηκε την επίθεση, όταν επιχείρησε να παρέμβει και να σταματήσει μια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα. Οι αρχές της Αυστραλίας πίστευαν ακράδαντα ότι ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά και κρυβόταν στην Ελλάδα.

Το 2003 η Αυστραλία προσπάθησε να ζητήσει την έκδοσή του, αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να ασκήσουν δίωξη εναντίον του, όμως η διαδικασία ανεστάλη το 2007 καθώς ο ίδιος εξαφανίστηκε.