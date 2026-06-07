Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 55χρονος που είχε αλλάξει το όνομά του, κατέληξε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας που ήταν η κατοικία του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol και οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση.

Η αστυνομία της Αιγιάλειας κατάφερε να αξιοποιήσει πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση της, να εξακριβώσει τα στοιχεία του 55χρονου και να τον συλλάβει. Η επιχείρηση, φέρεται να ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του.