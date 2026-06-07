Politico: «Καμπανάκι» από τις Βρυξέλλες στην Αλβανία για το project του Τζάρεντ Κούσνερ σε προστατευόμενη περιοχή

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Αλβανία ότι οι χειρισμοί της γύρω από ένα αμφιλεγόμενο τουριστικό project που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία εισήλθαν την Κυριακή στην έβδομη συνεχόμενη ημέρα τους, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν την ακύρωση της επένδυσης που προβλέπει την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες ακτές της χώρας. Οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι το έργο απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, όπου ζουν φλαμίνγκο, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχία ότι το έργο μπορεί να φέρει την Αλβανία σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, θέτοντας σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 27 για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

«Η Αλβανία θα πρέπει να απέχει από ενέργειες που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων ολοκλήρωσης και αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.

Παράλληλα, η Κομισιόν κάλεσε την αλβανική κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους.

Πίεση για αλλαγές στη νομοθεσία

Οι Βρυξέλλες ζητούν επίσης την κατάργηση των τροποποιήσεων που έγιναν στον νόμο περί προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τον τερματισμό του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία, που θεσπίστηκε το 2015, δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένα επενδυτικά σχέδια να ακολουθούν ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, κάτι που σύμφωνα με επικριτές της μπορεί να παρακάμπτει τις περιβαλλοντικές δικλίδες ασφαλείας που προβλέπει η ΕΕ.

Αναστολή των εργασιών και περιβαλλοντική αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Σοφιάν Γιαουπάι, ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι οι εργασίες για το έργο έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας προς τον υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με πιθανές αδυναμίες του έργου», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», από τα φλαμίνγκο που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα, όπου σχεδιάζεται η επένδυση.

Το τελευταίο διάστημα οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται, ενώ αυξάνονται και οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Παράλληλα, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων από το 2024.

Ο Ράμα απορρίπτει τις επικρίσεις

Ο Έντι Ράμα δήλωσε πρόσφατα στο Politico ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολιτικές αναταραχές στην Αλβανία.

Σε συνέντευξή του στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, στις 5 Ιουνίου, υποστήριξε ότι «αν δεν επρόκειτο για τον Τζάρεντ, δεν θα τους ενδιέφερε καθόλου το έργο».

Την ίδια στιγμή, Αλβανοί που ζουν στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, το Μιλάνο και το Βερολίνο έχουν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, ζητώντας την ακύρωση του έργου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Η Αλβανία θεωρείται μία από τις επικρατέστερες υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με το Μαυροβούνιο. Ο Ράμα έχει θέσει ως στόχο την ένταξη έως το 2030, με την ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2027.