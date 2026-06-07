Πάπας Λέων: «Ο Θεός στέκεται στο πλευρό των φτωχών» – Το μήνυμα μπροστά σε 1,2 εκατ. πιστούς στη Μαδρίτη

Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι γέμισαν την Κυριακή τους δρόμους γύρω από μία από τις κεντρικές πλατείες της Μαδρίτης, για να παρακολουθήσουν την υπαίθρια Θεία Λειτουργία του Πάπα Λέοντα, στο μεγαλύτερο πιθανό γεγονός της εβδομαδιαίας επίσκεψής του στην Ισπανία.

Πλήθος πιστών στην Πλατεία Θιμπέλες

Πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν κοντά στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας «Ζήτω ο Πάπας», την ώρα που ο Πάπας Λέων έφτανε με το λευκό παπικό όχημα. Ορισμένοι πέταξαν πέταλα λουλουδιών κατά την άφιξή του.

Σύμφωνα με το Βατικανό και τους τοπικούς διοργανωτές, περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στην πλατεία και στους γύρω δρόμους.

This is the view of 1.2 million people from above. This is happening in Madrid, in the famous Plaza de Cibeles and its surroundings, where Pope Leo XIV will preside over the solemn Corpus Christi Mass, followed by a historic procession. pic.twitter.com/KYLIK6ek1V — EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 7, 2026

Μήνυμα υπέρ των φτωχών και των εγκαταλελειμμένων

Στο κήρυγμά του, ο Πάπας κάλεσε τους πιστούς να ζουν την καθολική πίστη βοηθώντας τους άλλους. Όπως είπε, ο Θεός «ταυτίζεται με τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, εκείνους που είναι μόνοι και εγκαταλελειμμένοι».

Νωρίτερα, σε μήνυμά του στο βιβλίο επισκεπτών, αφού παρέλαβε το κλειδί της πόλης από τον δήμαρχο της Μαδρίτης, εξέφρασε την ελπίδα η ισπανική πρωτεύουσα να «παραμείνει μια φιλόξενη και συμπεριληπτική πόλη, όπου η κοινωνική ζωή εμπνέεται από γνήσιες ανθρώπινες αξίες».

Πρώτη επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ εκτός Ιταλίας

Ο Πάπας Λέων ξεκίνησε την επίσκεψή του το Σάββατο με συναντήσεις με μετανάστες και άστεγους, καθώς και με αγρυπνία στην οποία συμμετείχαν περίπου 600.000 νέοι στη Μαδρίτη.

Η επίσκεψή του στην Ισπανία, από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου, περιλαμβάνει επίσης στάσεις στη Βαρκελώνη και στα Κανάρια Νησιά, όπου θα συναντήσει μετανάστες που έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους περνώντας από τη Δυτική Αφρική.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει η επίσκεψη, η πρώτη του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ιταλίας, να αποτελέσει παράδειγμα για τον κόσμο ως προς τον σεβασμό «κάθε ανθρώπου», ενώ κάλεσε τους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τα εκλογικά σώματα.

«Προσεύχεται για εμάς τους μετανάστες»

«Χαίρομαι που προσεύχεται για εμάς τους μετανάστες και για την ασφάλειά μας», δήλωσε η 72χρονη Περουβιανή Αντρέα Μαργαρίτα, η οποία έφτασε στην Ισπανία πριν από έξι μήνες και περίμενε στο πλήθος με αναπηρικό αμαξίδιο, μαζί με την κόρη της.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Πάπας επρόκειτο να συναντηθεί ιδιωτικά με μέλη του τάγματος των Αυγουστινιανών, στο οποίο ανήκει και ο ίδιος, ενώ αργότερα θα είχε συνάντηση με προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού σε συναυλιακό χώρο στο κέντρο της Μαδρίτης.

Δείτε βίντεο από τη χθεσινή επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σε δομή της Caritas που στηρίζει άστεγους και ευάλωτους πολίτες στη Μαδρίτη: