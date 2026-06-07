Λίβανος: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες από ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό – Νέο πλήγμα στις προσπάθειες για ειρήνευση

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η επίθεση έπληξε δύο διαμερίσματα στην περιοχή Μρέιτζεχ – Ταχουίτα αλ Γκαντίρ, σε μία ακόμη ισραηλινή επιχείρηση σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή.

Νέο χτύπημα στη Βηρυτό παρά την εκεχειρία

Νωρίτερα είχαν αναφερθεί τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, γνωστά ως Νταχίγιε, περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή πολιτική και κοινωνική επιρροή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν «τρομοκρατικά αρχηγεία» στα νότια προάστια της Βηρυτού, ως απάντηση σε πυρά που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το βόρειο τμήμα της χώρας.

Από την πλευρά του, το λιβανικό πρακτορείο NNA μετέδωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν δύο διαμερίσματα σε κτίρια κατοικιών.

Απειλείται η εκεχειρία

Πρόκειται για τουλάχιστον το τρίτο ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας που συνδέεται με την εκεχειρία της 17ης Απριλίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αναφέρει ο Guardian.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιδίωκαν να περιορίσουν τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ενώ εκδίδει επανειλημμένα εντολές μαζικής εκκένωσης περιοχών.

‼️در طول آخر هفته: ارتش اسرائیل حدود ۱۵۰ زیرساخت تروریستی سازمان تروریستی حزب‌الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد ⭕️ارتش اسرائیل در طول آخر هفته، انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساخت‌های دیگر سازمان تروریستی حزب‌الله را در منطقه جنوب لبنان هدف قرار داد.… pic.twitter.com/u8AaKun1Ma — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 6, 2026

Πιθανές επιπτώσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι σημερινές επιθέσεις ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω τις αμερικανοϊρανικές διαπραγματεύσεις, καθώς η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι ο τερματισμός των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Η Χεζμπολάχ, η οποία δεν συμμετέχει απευθείας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και κατά ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, απορρίπτοντας τις πιέσεις για αφοπλισμό της και αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Η ένταση Τραμπ – Νετανιάχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε έντονη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη Δευτέρα, εκφράζοντας την οργή του για τις ισραηλινές απειλές περί επανέναρξης αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ωστόσο, το σημερινό χτύπημα δείχνει ότι η επιρροή της Ουάσιγκτον στις στρατιωτικές αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης παραμένει περιορισμένη, παρά τη στρατιωτική και διπλωματική στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Χιλιάδες νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.526 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Η νέα φάση της σύγκρουσης ξέσπασε αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.