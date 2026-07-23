Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις βάσεις – Οι ανακοινώσεις μετά τις 11:00

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Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, μετά τις 11:00 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται να δημοσιευθεί το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο για τη στήριξη της φοιτητικής στέγης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η υπουργός σημείωσε ότι η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα έργα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο.

Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών.

Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνισης υφιστάμενων εστιών, όπως στην Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα αδειοδοτηθούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το φθινόπωρο.

Όπως ανέφερε, αξιολογούνται συνολικά εννέα αιτήσεις και εκτίμησε ότι περισσότερες από έξι αναμένεται να λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.