Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα – Το πρόστιμο που επιβλήθηκε

Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, σε Δομοκό και Σαλαμίνα, στο πλαίσιο των ερευνών και ελέγχων που διενεργούν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, στην πρώτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 μ.μ. στην περιοχή Μαντασιά της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, στον Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 34χρονος Έλληνας, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής τριφυλλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου τριών στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε έως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

Στη δεύτερη περίπτωση, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:27 μ.μ. στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 61χρονος Έλληνας, προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων.

Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.