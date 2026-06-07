Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης – ΦΩΤΟ

Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η αστυνομική έρευνα για τυχόν άλλους εμπλεκόμενους συνεχίζεται.

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κάνναβη Ηγουμενίτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική ποσότητα περίπου 110 κιλών ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας. Συνελήφθη ο 43χρονος Τούρκος οδηγός του οχήματος.
  • Στον έλεγχο βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 109 κιλών και 364 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν.
  • Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

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Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που φέρει ελληνικές πινακίδες και κατασχέθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας, στην Νέα Σελεύκεια, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ένας 43χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

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