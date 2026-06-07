Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών καυσίμων στο Τσερνόμπιλ – «Ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας», λέει ο Ζελένσκι

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Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε τμήμα της Κεντρικής Εγκατάστασης Αποθήκευσης Αναλωμένων Πυρηνικών Καυσίμων στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Ιουνίου, σύμφωνα με την ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να στοχοποιεί υποδομές που συνδέονται με το ενεργειακό και πυρηνικό σύστημα της χώρας.

Ζελένσκι: «Ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drone τύπου Shahed και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε σκόπιμα τη συγκεκριμένη πυρηνική εγκατάσταση.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί υπέρβαση των ορίων ραδιενεργού ασφάλειας. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ξεπεραστεί ακόμη και η ήδη τεράστια αλαζονεία της Ρωσίας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή «εξαιρετικά δειλή ρωσική επίθεση».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά το πλήγμα, ενώ υποστήριξε ότι απαιτούνται νέα μέτρα από τη διεθνή κοινότητα ώστε η Μόσχα να αντιληφθεί το κόστος του πολέμου που διεξάγει.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας 88 πυραύλους, περισσότερα από 3.250 επιθετικά drones και περίπου 1.800 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ζημιές στις εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την Energoatom, το drone έπληξε την εγκατάσταση περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα.

Από την επίθεση υπέστη ζημιές το κτίριο παραλαβής και διαχείρισης των ειδικών δοχείων αποθήκευσης, χωρίς ωστόσο να φυλάσσονται εκείνη τη στιγμή αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα στον συγκεκριμένο χώρο.

Ακολούθησε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα και κατασβέστηκε αργότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί εργαζομένων.

Παρέμβαση της ΔΟΑΕ

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει τους διεθνείς εταίρους της χώρας για το περιστατικό και αναμένει ισχυρή διεθνή καταδίκη, καθώς και αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές και ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων θα επισκεφθεί σύντομα την εγκατάσταση προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επίθεσης.

A drone struck a nuclear facility in the Chernobyl zone On the night of June 7, a drone damaged the receiving building for containers at the Centralized Spent Nuclear Fuel Storage Facility in the Chernobyl zone. According to Energoatom, part of the building was destroyed, but… pic.twitter.com/0Xj0xLiHb3 — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2026

«Έγκλημα πολέμου», λέει η SBU

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) χαρακτήρισε το πλήγμα έγκλημα πολέμου, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στο κτίριο παραλαβής και μεταφόρτωσης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, καθώς και στο διοικητικό κτίριο της ΔΟΑΕ που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι ουκρανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

СБУ кваліфікує удар рф по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС як воєнний злочин ➡️ https://t.co/TzbfwG1UYH pic.twitter.com/YkEmsShP0Q — СБ України (@ServiceSsu) June 7, 2026

Αυξημένες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Η Energoatom υποστήριξε ότι η επίθεση αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που δημιουργεί ο πόλεμος για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

«Το πλήγμα σε πυρηνική υποδομή έδειξε ξανά στο παγκόσμιο κοινό το πραγματικό πρόσωπο του καθεστώτος του Κρεμλίνου, το οποίο δημιουργεί σκόπιμα απειλές για την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια», ανέφερε η εταιρεία.

Τον Μάιο, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας είχε ήδη προειδοποιήσει για αυξημένη δραστηριότητα drones κοντά σε αρκετές ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.