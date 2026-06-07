Αγόρι με αυτισμό επέστρεψε από το σχολείο με σημάδια από χτυπήματα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική, τι λέει ο αδελφός του

Ένα 8χρονο παιδί με αυτισμό σε ποσοστό 90% επέστρεψε από το σχολείο του, γεμάτο με μελανιές και ένα αιμάτωμα στα πλευρά, με την οικογένεια να αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη στο αγόρι.

«Έχει γυρίσει με μώλωπες, μελανιές και αιμάτωμα στα πλευρά. Σήμερα πήγε στον ιατροδικαστή και είπε ο ιατροδικαστής ότι το παιδί έχει δεχτεί χτύπημα, είτε με αγκωνιά είτε με αντικείμενο. Οπότε κάποιος τον έχει χτυπήσει», αναφέρει ο αδελφός του ανηλίκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, κανείς δεν έχει εξηγήσει στους γονείς αυτού του αγοριού πώς βρέθηκε χτυπημένο, με τον 8χρονο να υποφέρει σιωπηρά και να μην μπορεί να τους πει τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Στο σχολείο έχουν πει ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ήταν όλα καλά. Ο μόνος που τον παρέλαβε και τον πήγε σπίτι ήταν ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής που τον παίρνει λέει ότι ήταν εντάξει. Πώς γίνεται να είναι όλα εντάξει και να μην έχει δει κανένας κάτι και το παιδί αυτήν την στιγμή να βρίσκεται με μώλωπες και αιμάτωμα στα πλευρά;».

Ο τηλεοπτικός σταθμός επικοινώνησε με τον άνθρωπο που μεταφέρει καθημερινά το παιδί από και προς το σχολείο του. Όπως λέει, την Παρασκευή δεν παρατήρησε κάτι παράξενο. Και ο ίδιος ωστόσο, παραδέχεται ότι η μετακίνηση παιδιών με αυτισμό στο σχολείο θα έπρεπε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο.

«Το παιδί είναι μικρή απόσταση που μπαίνει μέσα κι εγώ οδηγώ, έχω κι άλλα παιδάκια μέσα. Δεν είδα κάτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα μεταφέρει ειδικό αυτοκίνητο που να κουβαλάει ΑμεΑ, γιατί κι εγώ παιδί ΑμεΑ έχω, 17 χρόνων γιο με αυτισμό έχω».

Ο τηλεοπτικός σταθμός επικοινώνησε και με το σχολείο του παιδιού, όπου επίσης αναζητούν απαντήσεις μέσω πειθαρχικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος προκάλεσε τα χτυπήματα στον μαθητή.

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