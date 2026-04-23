Λάουρα Κοβέσι: Κανείς δεν θα με πείσει ότι είναι μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού η διαφθορά

Σε ερώτηση για το εάν αισθάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέχεται επικρίσεις και την ανταγωνίζονται οι ελληνικές δικαστικές Αρχές απάντησε η Λάουρα Κοβέσι στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημείωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα ίσχυε το εξής: αν κάποιος διέπραττε απάτη και έκλεβε χρήματα – για παράδειγμα 1 εκατ. ευρώ- επέστρεφε τα χρήματα και έμενε ελεύθερος. Αυτό ήταν σοκ για εμάς. Πώς είναι δυνατόν;».

Η Λάουρα Κοβέσι ανέφερε ότι έπειτα από συζητήσεις με τις ελληνικές Αρχές υπήρξαν αλλαγές στη νομοθεσία, τονίζοντας ότι αυτός είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος αντιμετώπισης» τέτοιων ζητημάτων.

«Σε κάποιες υποθέσεις έχουμε ολοκληρώσει, σε άλλες συνεχίζουμε τις έρευνες, αν μιλήσουμε για αυτές που αφορούν στις άρσεις ασυλίας, να πω ότι είναι πολύ καλό αυτό που αποφάσισε η ελληνική Βουλή και ελπίζω να προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς», τόνισε.

«Κανείς δεν θα με πείσει ότι είναι μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού η διαφθορά»

Όπως είπε, αν κάποιος διαφωνεί με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μπορεί να πάει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ενώ ερωτηθείσα για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμη και από μέλη της κυβέρνησης για «σαλαμοποίηση», η ίδια απάντησε:

«Δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς. Νομίζω όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορέσουν να εστιάσουν εκεί που πρέπει».

«Είμαι εισαγγελέας εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε δει διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, αυτά όλα ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών», είπε.

«Ελπίζω η έρευνα να συνεχιστεί με γρήγορο ρυθμό»

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε πρόσφατα την απάντηση από το Κοινοβούλιο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι «αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί προτεραιότητα και εξέφρασε την ελπίδα «να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας πως η συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό για τη διάθεση αστυνομικών που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις «θα βοηθήσει πολύ» και «θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση».