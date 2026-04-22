Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με Κοβέσι – Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα, με έμφαση στα εγκλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά και η πορεία δικογραφιών που χειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, στο μέγαρο της Κατεχάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διάρκεια της νέας αυτής συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Τέλος, ο υπουργός επανέλαβε ότι οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

