Επαναστατική ανακάλυψη: Το οξυγόνο «ταξιδεύει» στο εσωτερικό των καταλυτών

Μια σημαντική ανακάλυψη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται τους καταλύτες. Για πρώτη φορά, ερευνητές κατέγραψαν άτομα οξυγόνου να κινούνται στο εσωτερικό ενός καταλύτη — και όχι μόνο κατά μήκος της επιφάνειάς του.

Αυτό αποκαλύπτει ότι το κύριο σώμα του υλικού μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις αντιδράσεις, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον σχεδιασμό καταλυτών. Το εύρημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εξυπνότερα» και πιο αποδοτικά συστήματα, αξιοποιώντας αυτή την κρυφή εσωτερική διαδρομή.

Μια ομάδα με επικεφαλής τους καθηγητές Tao Zhang και Yanqiang Huang από το Ινστιτούτο Χημικής Φυσικής του Νταλιάν (DICP) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS), σε συνεργασία με τον καθηγητή Wei Liu (DICP) και τον καθηγητή Yanggang Wang από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νότιας Κίνας, κατάφερε να παρακολουθήσει απευθείας την κίνηση του οξυγόνου σε καταλύτες.

Χρησιμοποιώντας περιβαλλοντική ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, παρατήρησαν για πρώτη φορά την «υπερχείλιση» οξυγόνου στο εσωτερικό (bulk) καταλυτών Ru/rutile-TiO2. Η ανακάλυψη αυτή υποδεικνύει νέους τρόπους αξιοποίησης του εσωτερικού των καταλυτών, μια πτυχή που συχνά παραβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature στις 15 Απριλίου 2026.

Τι είναι η υπερχείλιση οξυγόνου στην κατάλυση

Στις καταλυτικές αντιδράσεις, ο όρος «υπερχείλιση» (spillover) αναφέρεται στην κίνηση ατόμων ή μορίων, όπως το υδρογόνο ή το οξυγόνο, ανάμεσα σε ένα μέταλλο και το υλικό που το υποστηρίζει (φορέας).

Οι περισσότερες έρευνες στο παρελθόν επικεντρώνονταν στην υπερχείλιση που συμβαίνει κατά μήκος της επιφάνειας των καταλυτών. Παρέμενε αβέβαιο αν το εσωτερικό (bulk) ενός καταλύτη παίζει επίσης ρόλο σε αυτές τις διεργασίες μέσω μη επιφανειακών διαδρομών.

Η κατανόηση της υπερχείλισης είναι σημαντική διότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι διάφορες ενεργές θέσεις. Μπορεί να μεταβάλει τον αριθμό των διαθέσιμων ενεργών θέσεων και να επηρεάσει την απόδοση ενός καταλύτη.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι υλικά με δυνατότητα αναγωγής μπορούν να βελτιώσουν την επιφανειακή υπερχείλιση, ανάλογα με το πόσο μακριά και πόσο γρήγορα κινούνται τα άτομα. Ωστόσο, οι παραδοσιακές φασματοσκοπικές τεχνικές δυσκολεύονταν να αποκαλύψουν τις ακριβείς διαδρομές σε επίπεδο μεμονωμένων σωματιδίων.

Η απόκτηση μιας σαφέστερης εικόνας θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να ελέγξουν καλύτερα τις αντιδράσεις που εξαρτώνται από την υπερχείλιση.

Γιατί επιλέχθηκε το διοξείδιο του τιτανίου

Οι ερευνητές επέλεξαν το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) επειδή μπορεί να αποθηκεύει και να απελευθερώνει οξυγόνο με αποτελεσματικό τρόπο.

Η ικανότητά του να μεταβάλλει τις καταστάσεις οξείδωσης, σε συνδυασμό με την ποικιλία των κρυσταλλικών του δομών, το καθιστά ένα χρήσιμο μοντέλο για τη μελέτη της συμπεριφοράς του οξυγόνου.

Χρησιμοποιώντας περιβαλλοντική ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, η ομάδα μπόρεσε να παρατηρήσει άμεσα την κίνηση του οξυγόνου σε μεμονωμένα σωματίδια ρουθηνίου επί διοξειδίου του τιτανίου (Ru/TiO2).

Οι πρώτες άμεσες αποδείξεις για την υπερχείλιση οξυγόνου στο εσωτερικό του υλικού

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η υπερχείλιση λάμβανε χώρα κυρίως στις επιφάνειες των καταλυτών. Σε αυτή τη μελέτη, η ομάδα παρείχε την πρώτη άμεση παρατήρηση οξυγόνου που κινείται στο εσωτερικό (bulk) ενός καταλύτη, σε σύστημα ρουθηνίου υποστηριζόμενου από διοξείδιο του τιτανίου δομής ρουτιλίου (Ru/r-TiO2).

Αποκαλύφθηκε κανάλι στο υπόστρωμα TiO2 που διευκολύνει την υπερχείλιση οξυγόνου, με τη διεπαφή μετάλλου-φορέα να λειτουργεί ως φύλακας ατομικής κλίμακας για τον έλεγχο της διέλευσης, σύμφωνα με τον Wei Liu.

«Το εύρημα αυτό εμπνέει νέα στρατηγική αξιοποίησης του εσωτερικού (bulk) του καταλύτη, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται άχρηστο στην κατάλυση».

Κίνηση του οξυγόνου κάτω από την επιφάνεια

Οι ερευνητές έδειξαν ότι τα άτομα οξυγόνου ταξιδεύουν μέσω της διεπαφής (Ru/r-TiO2) από στρώματα που βρίσκονται τρία έως πέντε άτομα κάτω από την επιφάνεια του r-TiO2 προς το μέταλλο.

Αυτή η κίνηση καθοδηγείται από διαφορές στο χημικό δυναμικό του οξυγόνου.

«Αυτή η μοναδική υπερχείλιση οξυγόνου που παρουσιάζουμε στην εργασία μας, επιτρέπει στο εσωτερικό (bulk) ενός καταλύτη —το οποίο σε άλλη περίπτωση θα ήταν απρόσιτο για τα αντιδρώντα σώματα— να συμβάλλει στη μεταφορά μάζας κατά τη διάρκεια των καταλυτικών αντιδράσεων, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία της μηχανικής των διεπαφών στον έλεγχο της συμπεριφοράς της υπερχείλισης», δήλωσε ο καθηγητής Yanqiang Huang.

Διεύρυνση της έννοιας της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα

Πριν από σχεδόν 50 χρόνια, οι επιστήμονες προσδιόρισαν τις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα, όπου τα μεταλλικά σωματίδια περιβάλλονται από οξειδικά υλικά, όπως το TiO2, υπό συνθήκες ισχυρής αναγωγής.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει την ικανότητα του μετάλλου να προσροφά μόρια όπως το H2 και το CO.

Παραδοσιακά, θεωρούνταν ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλάμβαναν ανταλλαγή υλικών μόνο στις εξωτερικές επιφάνειες των μετάλλων και των φορέων τους, με το όριο μεταξύ τους να παίζει καθοριστικό ρόλο στις αντιδράσεις.

Η νέα εργασία διευρύνει τη συγκεκριμένη έννοια, δείχνοντας ότι η υπερχείλιση οξυγόνου στο εσωτερικό του υλικού επιτρέπει στις εσωτερικές περιοχές ενός καταλύτη να συμμετέχουν στη μεταφορά μάζας κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων. Αυτές οι εσωτερικές διεπαφές θεωρούνταν προηγουμένως απρόσιτες.

Προς έναν πιο αποδοτικό σχεδιασμό καταλυτών

Τα ευρήματα αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η μηχανική των διεπιφανειών για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της υπερχείλισης. Παράλληλα, καταδεικνύουν τη δύναμη της in situ (επιτόπιας) μικροσκοπικής απεικόνισης σε επίπεδο μεμονωμένων σωματιδίων για την αποκάλυψη των διαδρομών αντίδρασης σε καταλυτικά συστήματα.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι ερευνητές στοχεύουν να χτίσουν πάνω σε αυτή την ανακάλυψη.

«Αξιοποιώντας αυτή την εξαιρετική ευκαιρία, μπορούμε να βελτιώσουμε την αρχιτεκτονική της κατάλυσης, περνώντας από τις δισδιάστατες επιφανειακές αντιδράσεις στην τρισδιάστατη συνέργεια “επιφάνειας-διεπιφάνειας-εσωτερικού”.

Προσφέρει φρέσκες ιδέες για την ατομική μηχανική των διεπαφανειών στην ετερογενή κατάλυση και τη δυναμική καταλυτική συμπεριφορά των υποστηριζόμενων μεταλλικών καταλυτών.

Ο επόμενος στόχος είναι να αναπτύξουμε πρακτικούς καταλύτες που θα αξιοποιούν το εσωτερικό τους (bulk) ώστε να συμβάλλει άμεσα στις χημικές αντιδράσεις», δήλωσε ο καθηγητής Tao Zhang.