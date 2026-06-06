Αρχαιολογικό μυστήριο στο Δέλτα του Νείλου: Ανακαλύφθηκαν ασυνήθιστες ταφές αγριόχοιρων κάτω από ελληνορωμαϊκούς τάφους

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη στο Δέλτα του Νείλου φέρνει στο φως σπάνια ταφικά έθιμα που συνδυάζουν την ελληνορωμαϊκή παράδοση με μυστηριώδη τελετουργικά, προκαλώντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αρχαιολογικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών, ερευνητές εντόπισαν ανέπαφες ταφές ζώων κάτω από παραδοσιακούς τάφους, ανατρέποντας τα δεδομένα για τις δοξασίες της περιόδου.

Η ανασκαφική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από την αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή υπό το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων στον αρχαιολογικό λόφο (τελ) Κομ Αζίζα, ο οποίος βρίσκεται στο Κυβερνείο της Μπεχέιρα, έφερε στο φως τμήμα ενός νεκροταφείου που χρονολογείται στην ελληνορωμαϊκή περίοδο.

Η ανακάλυψη, η οποία παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, διευρύνει τις γνώσεις μας για αυτή την τοποθεσία του Δέλτα και την εδραιώνει ως ένα εξαιρετικό στρωματογραφικό αρχείο, όπου πολλαπλές ιστορικές περίοδοι αλληλοκαλύπτονται.

Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν τραβήξει την προσοχή των ειδικών είναι η ανακάλυψη αρκετών ταφών ολόκληρων κάπρων (Sus scrofa) μέσα σε ένα από τα αρχαιολογικά στρώματα.

Η παρουσία αυτού του ζώου σε ταφικά πλαίσια της αρχαίας Αιγύπτου είναι εξαιρετικά σπάνια, λόγω του αρνητικού συμβολισμού του αγριόχοιρου, ο οποίος στην φαραωνική θρησκευτική φαντασία συνδεόταν με τη θεότητα Σεθ, τη δύναμη του χάους και τη διατάραξη της κοσμικής τάξης.

Ποικιλία στα ταφικά έθιμα και σπάνια ευρήματα

Οι επικεφαλής της ανασκαφής επεσήμαναν ότι αυτό το μεμονωμένο περιστατικό ενδέχεται να υποδεικνύει περισσότερο μια οικονομική ή οικιακή δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην τοποθεσία κατά τη διάρκεια μιας από τις φάσεις κατοίκησής της, παρά μια σκόπιμη τελετουργική πρακτική, αν και η οριστική ερμηνεία εκκρεμεί για μετά από περαιτέρω αναλύσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Δρ. Χισάμ Ελ-Λέιθι (Dr. Hisham El-Leithy), εξήγησε ότι η προκαταρκτική μελέτη των ανθρώπινων σκελετικών υπολειμμάτων που εκτάφηκαν στο νεκροταφείο αποκαλύπτει μια αξιοσημείωτη ποικιλία στα ταφικά έθιμα και στις τεχνικές διαχείρισης του σώματος πριν από την ταφή.

Οι θέσεις των νεκρών

Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν τόσο ατομικούς όσο και ομαδικούς τάφους, με τον προσανατολισμό τους να ποικίλλει μεταξύ των αξόνων βορρά-νότου και ανατολής-δύσης.

Οι θέσεις των χεριών των νεκρών παρουσιάζουν επίσης ένα εξαιρετικά ανομοιογενές μοτίβο: Χέρια διπλωμένα και σταυρωμένα πάνω από τη λεκάνη, τοποθετημένα γύρω από τον λαιμό, σε στάση που παραπέμπει στον θεό Όσιρι με τους πήχεις σταυρωμένους στο στήθος, ή εκτεταμένα σε ευθεία γραμμή κατά μήκος των μηρών.

Αυτή η τυπολογική ποικιλομορφία καταδεικνύει τη συνύπαρξη διαφορετικών ταφικών παραδόσεων και τρόπων προετοιμασίας του σώματος μέσα στην ίδια κοινότητα ή ανάμεσα σε διαδοχικές γενιές. Οι ανασκαφές κατέγραψαν ένα ευρύ φάσμα ταφικών κατασκευών.

Υπάρχουν απλοί λάκκοι όπου το σώμα τοποθετούνταν απευθείας στο έδαφος· άλλοι φέρουν περιμετρική επένδυση από ωμόπλινθους (λασπότουβλα) που δημιουργεί έναν πιο περίτεχνο χώρο· επίσης, εντοπίστηκαν αρκετές ταφές μέσα σε πολύχρωμες σαρκοφάγους από γύψο (στόκο), καθώς και άλλες τοποθετημένες σε κυλινδρικά ή βαρελόσχημα κεραμικά φέρετρα, ένας τύπος ιδιαίτερα χαρακτηριστικός της πτολεμαϊκής περιόδου.

Η συνύπαρξη αυτών των αρχιτεκτονικών λύσεων μέσα στον ίδιο ταφικό χώρο υποδηλώνει κοινωνική διαστρωμάτωση ή χρονολογική εξέλιξη στις νεκρικές πρακτικές, κάτι που οι μελλοντικές εργασίες θα πρέπει να αποσαφηνίσουν.

Αρχιτεκτονική ποικιλομορφία και κοινωνική διαστρωμάτωση

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, κ. Σερίφ Φάθι (Sherif Fathi), τόνισε ότι η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει την αρχαιολογική προοπτική του λόφου Κομ Αζίζα ως μία από τις πιο υποσχόμενες τοποθεσίες στην περιοχή του Δέλτα.

Η σημασία της τοποθεσίας, πρόσθεσε, δεν περιορίζεται στα ταφικά της ευρήματα, αλλά φιλοδοξεί να προσφέρει μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των οικισμών, την καθημερινή ζωή και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους ανά τους αιώνες, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις μας για την ιστορία του φαραωνικού πολιτισμού.

Η ανάλυση των στρωματογραφικών ακολουθιών που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα καθόρισε ότι το ελληνορωμαϊκό νεκροταφείο χτίστηκε πάνω σε πολύ παλαιότερα επίπεδα κατοίκησης.

Τα υλικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν επιβεβαιώνουν μια ανθρώπινη παρουσία στο Κομ Αζίζα η οποία ανάγεται στο Αρχαίο Βασίλειο, συνεχίζει κατά το Νέο Βασίλειο και την Ύστερη Περίοδο, και τελικά φτάνει μέχρι την ελληνική και τη ρωμαϊκή εποχή.

Πρόκειται, επομένως, για ένα σημείο συνεχούς κατοίκησης κατά τη διάρκεια σχεδόν τριών χιλιάδων ετών, ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο όπου κάθε στρώμα τεκμηριώνει ένα διαφορετικό επεισόδιο στην ιστορία του δυτικού Δέλτα.

Ο επικεφαλής του τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, κ. Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί (Mohamed Abdel Badi), διευκρίνισε ότι τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν κεραμικά και λίθινα αγγεία για οικιακή χρήση, μήτρες (καλούπια) για την παρασκευή ψωμιού, λίθινα εργαλεία διαφόρων χρήσεων, καθώς και αρκετούς φούρνους και δοχεία αποθήκευσης.

Η διαδικασία του κοσκινίσματος απέδωσε επίσης μεγάλες ποσότητες από ραχοκοκαλιές και λέπια ψαριών, οστά πουλιών, καθώς και κατάλοιπα θηλαστικών—μια πανιδική συλλογή που θα επιτρέψει την ανασύνθεση της διατροφής και των οικονομικών δραστηριοτήτων των διαδοχικών κατοίκων του αρχαιολογικού λόφου (τελ).

Ένα αρχαιολογικό «παλίμψηστο» τριών χιλιάδων ετών

Ο Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Μπεχέιρα και επικεφαλής της ανασκαφικής αποστολής, κ. Χάλεντ Αμπντέλ Γκάνι Φαρχάτ (Khaled Abdel Ghani Farhat), τόνισε ότι η τοποθεσία αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο θέσης πολλαπλών φάσεων, όπου οι οικιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες διαδέχονταν η μία την άλλη από τις απαρχές της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας έως τις μεταγενέστερες περιόδους, όταν η περιοχή μετατράπηκε σε μια πυκνή ταφική ζώνη.

Ο Φαρχάτ τόνισε ότι το Κομ Αζίζα δεν είναι απλώς ένα απλό νεκροταφείο, αλλά ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό αρχείο που μαρτυρεί διάφορες μορφές ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον μέσα από διαδοχικούς χρονολογικούς ορίζοντες.

Η ομάδα παραμένει αισιόδοξη ότι οι επόμενες ανασκαφικές περίοδοι θα αποκαλύψουν νέα μυστικά και στοιχεία σε αυτή την τοποθεσία, της οποίας η στρωματογραφική ακολουθία περιέχει ακόμη πολλά ανεξερεύνητα στρώματα.

Η εμφάνιση των κάπρων, προς το παρόν, ανοίγει μια απροσδόκητη γραμμή έρευνας που θα απαιτήσει την αναθεώρηση των συνήθων ερμηνειών για τη σημασία της άγριας πανίδας στο οικιακό και ταφικό πλαίσιο της αρχαίας Αιγύπτου, τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή του Δέλτα.