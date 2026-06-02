Εκπληκτική ανακάλυψη στην αρχαία Ηλιούπολη – Στο φως σπάνια κρύπτη με χρυσά κοσμήματα και φυλακτά

Μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη στην περιοχή Ματαρίγια της Αιγύπτου, στον Τάφο του Πανχεσί στην αρχαία νεκρόπολη της Ηλιούπολης, έφερε στο φως έναν σχεδόν ανέπαφο ταφικό θησαυρό που ρίχνει νέο φως στις ταφικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

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Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον Τάφο του Πανχεσί στην Ηλιούπολη έφερε στο φως ένα σχεδόν ολοκληρωμένο ταφικό σύνολο, αλλάζοντας τα όσα γνωρίζαμε για το παρελθόν της περιοχής.
  • Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται μια μοναδική κρύπτη με σπάνια τεχνουργήματα, όπως χάλκινος καθρέφτης, αλαβάστρινα και οψιδιανά δοχεία, καθώς και πιθανώς χρυσά σκουλαρίκια και σκαραβαίοι.
  • Η ανακάλυψη αυτή παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για την καθημερινή ζωή και τις ταφικές πρακτικές των κατοίκων της αρχαίας Ηλιούπολης, εμπλουτίζοντας την κατανόηση του πολιτισμού που άκμασε εκεί για χιλιετίες.

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Τα μυστικά της αρχαίας Αιγύπτου συνεχίζουν να έρχονται στο φως, καθηλώνοντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.  Μια νέα, εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη στην καρδιά της ιστορικής Ηλιούπολης υπόσχεται να αλλάξει τα όσα γνωρίζαμε για το παρελθόν.

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Συγκεκριμένα, οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως μοναδικά ευρήματα που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας και των τελετουργικών της περιοχής.

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στη θέση του Τάφου του Πανχεσί, στην περιοχή Ματαρίγια του Άιν Σαμς, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή στην αρχαία νεκρόπολη της Ηλιούπολης σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

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Τα σπάνια τεχνουργήματα και η μοναδική κρύπτη του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στη θέση αυτή.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια μοναδική κρύπτη, η οποία πιστεύεται ότι αποτελεί το πρώτο σχεδόν ολοκληρωμένο ταφικό σύνολο που έχει βρεθεί ποτέ στην περιοχή, μαζί με μια συλλογή από σπάνια τεχνουργήματα και αρκετά μεταλλικά σκουλαρίκια που, σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση, ενδέχεται να είναι χρυσά.

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Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάθι, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως ένα σημαντικό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη επιτυχία των αιγυπτιακών αρχαιολογικών αποστολών στην αποκάλυψη και την επανερμηνεία της ιστορίας της αρχαίας Ηλιούπολης, ενός από τα παλαιότερα και πιο ισχυρά θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου.

«Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα τεχνουργήματα παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα για την καθημερινή ζωή και τις ταφικές πρακτικές των κατοίκων της περιοχής κατά τη διάρκεια διαφόρων ιστορικών εποχών», δήλωσε ο Φάθι.

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Εξαιρετική κρύπτη κτερισμάτων

Σύμφωνα με τον Χεσάμ Ελ-Λέιθι, Γενικό Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, οι ανασκαφές αποκάλυψαν αρχικά μια ταφή από πλίνθους (ωμοπλίνθους) που περιείχε ανθρώπινα σκελετικά υπολείμματα.

Η περαιτέρω ανασκαφή κάτω από την ταφή οδήγησε στην ανακάλυψη μιας εντυπωσιακής κρύπτης με ταφικά αντικείμενα και προσωπικά κοσμήματα που σχετίζονται με αρχαία ταφικά τελετουργικά.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων ήταν ένας χάλκινος καθρέφτης, δύο αλαβάστρινα δοχεία για κολ (καλλυντικό ματιών) με πώματα που διατηρούν ακόμη ίχνη καλλυντικών ουσιών, καθώς και ένα τρίτο αγγείο για κολ κατασκευασμένο από μαύρο οψιδιανό—ένα σπάνιο υλικό για ανάλογα αρχαιολογικά πλαίσια.

Η αποστολή, με επικεφαλής τον Κοτμπ Φάουζι Κοτμπ, Επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Αρχαιοτήτων Καΐρου και Γκίζας, έφερε επίσης στο φως δύο αγγεία από γαλάζιο φαγεντιανό.

Ένα από τα αγγεία περιείχε έξι συμβολικούς σκαραβαίους χαραγμένους με εσώγλυφες επιγραφές, συμπεριλαμβανομένων δύο σκαραβαίων τοποθετημένων σε κίτρινα μεταλλικά πλαίσια, τα οποία πιστεύεται ότι είναι χρυσά.

Χρυσά κοσμήματα και σπάνια φυλακτά

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, Επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι το σύνολο περιλαμβάνει επίσης μια συλλογή από συμβολικά φυλακτά από φαγετιανό, μεταξύ των οποίων ένα σε σχήμα πάπιας και ένα άλλο που απεικονίζει το Στέμμα Άτεφ, ένα σημαντικό σύμβολο που συνδέεται με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αρχαίων Αιγυπτίων.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επιπλέον τέσσερις ημιπολύτιμους λίθους, δύο από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι αχάτες. Ένας κοκκινωπός-ροζ λίθος ήταν τοποθετημένος σε κίτρινο μεταλλικό πλαίσιο, πιθανότατα από χρυσό, ενώ ένας άλλος παρουσίαζε έναν χαρακτηριστικό πρασινομπλέ χρωματισμό.

Η ανασκαφή αποκάλυψε επιπλέον μια εξαιρετική συλλογή από κίτρινα μεταλλικά σκουλαρίκια, η οποία αποτελείται από πέντε ζευγάρια διαφορετικών μεγεθών.  Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δείχνουν ότι τα σκουλαρίκια είναι πιθανότατα χρυσά, με τη διάμετρό τους να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,5 εκατοστών.

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Χτίζοντας πάνω στις προγενέστερες ανακαλύψεις

Ο Αμπντέλ Μπαντί σημείωσε ότι τα τελευταία ευρήματα βασίζονται σε ανακαλύψεις που έγιναν νωρίτερα κατά την τρέχουσα ανασκαφική περίοδο.  Οι προηγούμενες εργασίες στη θέση αυτή είχαν φέρει στο φως κατάλοιπα ταφικών κατασκευών από ωμοπλίνθους και ασβεστόλιθο, μαζί με δύο αποσπασματικά σωζόμενα φέρετρα—το ένα κατασκευασμένο από πηλό και το άλλο από επιχρυσωμένο γύψο, διακοσμημένο με μοτίβα βαμμένα σε κόκκινο χρώμα.

Το τελευταίο φέρετρο περιείχε επιχρυσωμένα ανθρώπινα κατάλοιπα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε στρατιωτική προσωπικότητα, καθώς και ένα νόμισμα που ενδέχεται να χρονολογείται στη Ρωμαϊκή περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ασβεστολιθικούς όγκους που φέρουν ιερογλυφικές επιγραφές, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση της χρονολόγησης και της πολιτισμικής εξέλιξης της περιοχής.

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Στοιχεία για την αρχαία Ηλιούπολη

Η νεκρόπολη του Πανχεσί αποτελεί ένα σημαντικό αρχαιολογικό αρχείο που τεκμηριώνει τις διαδοχικές φάσεις κατοίκησης και χρήσης της περιοχής.  Το νεκροταφείο λειτούργησε ως τόπος ταφής για σημαντικές προσωπικότητες από την Ύστερη Περίοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής και μέχρι τη χριστιανική περίοδο.

Η τοποθεσία αποτελεί μέρος της απέραντης νεκρόπολης της αρχαίας Ηλιούπολης—γνωστής στην αρχαιότητα ως Ιούνου (Ον)—η οποία υπήρξε το κύριο θρησκευτικό κέντρο αφιερωμένο στη λατρεία του θεού ήλιου Ρα.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα νέα στοιχεία για τη μελέτη των ταφικών εθίμων, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των κοινωνικών αλλαγών σε μια από τις πιο ιερές και ιστορικά σημαντικές πόλεις της αρχαίας Αιγύπτου, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την κατανόηση του πολιτισμού που άκμασε εκεί για χιλιετίες.

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

 

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