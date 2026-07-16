Φυλακτό 1.000 ετών με «φανταστικό θηρίο» έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τα μυστικά του μεσαιωνικού κόσμου συνεχίζουν να έρχονται στο φως μέσα από το υπέδαφος της Ρωσίας. Μια πρόσφατη ανακάλυψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις δοξασίες και τα σύμβολα που συνόδευαν τους ανθρώπους πριν από χίλια χρόνια.

Συγκεκριμένα, ένα σπάνιο εύρημα συνδέει τον θρύλο με την καθημερινή ζωή των γυναικών της εποχής.

Από τα γραπτά του Πλίνιου στην αρχαιολογική σκαπάνη

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην ιστορική περιοχή Ζαβελίτσιε του Πσκοφ, στη βορειοδυτική Ρωσία, έφεραν στο φως το σπασμένο κεφάλι ενός μεσαιωνικού μενταγιόν που απεικονίζει ένα μυστηριώδες ζώο.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του αντικειμένου λείπει, οι ειδικοί το αναγνώρισαν ως τμήμα μιας γνωστής κατηγορίας γυναικείων φυλακτών, τα οποία χρονολογούνται γενικά στον 11ο και τις αρχές του 12ου αιώνα.

Το θραύσμα ανακαλύφθηκε στην ανασκαφή Olginsky-10 στην οδό Παρομένσκαγια κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026.

Σύμφωνα με το Αρχαιολογικό Κέντρο της Περιφέρειας Πσκοφ, η αρχική του εμφάνιση μπορεί να αποκατασταθεί με βάση ολοκληρωμένα δείγματα που έχουν βρεθεί στο Πσκοφ, στην περιοχή του Σμολένσκ, σε άλλα μέρη των μεσαιωνικών Ρως και στην ανατολική Βαλτική.

Ένα μεσαιωνικό κόσμημα-φυλακτό για προστασία από το κακό

Τα ολοκληρωμένα μενταγιόν αυτού του τύπου απεικονίζουν ένα συμπαγές τετράποδο πλάσμα με επιμήκες κεφάλι και μια ουρά που λυγίζει προς τα πάνω, σχηματίζοντας θηλιά ανάρτησης.

Τα δείγματα που έχουν διασωθεί ήταν συχνά χυτευμένα από μη σιδηρούχα μέταλλα και μερικές φορές διακοσμημένα με απλά γεωμετρικά μοτίβα. Οι αρχαιολόγοι τα αποκαλούν συνήθως «μενταγιόν με άλογα τύπου Σμολένσκ», επειδή μεγάλος αριθμός τους έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Σμολένσκ.

Μια άλλη σημαντική συγκέντρωση είναι γνωστή από τον κάτω ρου του ποταμού Νταουγκάβα, ιδιαίτερα σε εδάφη που συνδέονται με τους μεσαιωνικούς Λιβονινούς (Λιβς).

Έρευνες από τη Λετονία έχουν τεκμηριώσει δεκάδες παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων μενταγιόν που φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί τοπικά.

Τα κοσμήματα αυτά φοριούνταν συνήθως από γυναίκες στο στήθος ή κρέμονταν από τη ζώνη, συχνά μαζί με άλλα μενταγιόν. Το αρχαιολογικό τους πλαίσιο και ο σχεδιασμός τους υποδηλώνουν ότι λειτουργούσαν τόσο ως κοσμήματα όσο και ως προστατευτικά φυλακτά.

Τα περισσότερα χρονολογούνται από τον 11ο έως το πρώτο μισό του 12ου αιώνα, αν και συναφή κομμάτια έχουν επίσης καταγραφεί σε αρχαιολογικά στρώματα του 13ου και 14ου αιώνα.

Άλογο, αρπακτικό ή η μυθική λευκρότα; Το μυστήριο γύρω από την ταυτότητα του θηρίου

Η ταυτότητα του ζώου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και καιρό. Οι μελετητές το έχουν ερμηνεύσει ως άλογο, σκύλο, λεοπάρδαλη ή λύγκα. Ο συμβατικός χαρακτηρισμός του ως «άλογο» παραμένει σε ευρεία χρήση, όμως το υπερμέγεθες κεφάλι του πλάσματος, το ασυνήθιστο στόμα του και τα ανάμικτα ανατομικά χαρακτηριστικά του διαφέρουν από τις πιο αναγνωρίσιμες μεσαιωνικές απεικονίσεις αλόγων.

Ο Λετονός αρχαιολόγος Ρόμπερτς Σπίργκις (Roberts Spirģis) πρότεινε ότι τα μενταγιόν αυτά ίσως τελικά αναπαριστούν τη λευκρότα, ένα μυθικό ζώο που περιγράφεται στην αρχαία γραμματεία και στα μεταγενέστερα μεσαιωνικά βιβλία με μυθικά πλάσματα (bestiaries).

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος περιέγραψε τη λευκρότα ως ένα πλάσμα από την Ινδία που συνδυάζει χαρακτηριστικά λιονταριού, ελαφιού και γαϊδάρου.

Υποτίθεται ότι διέθετε ένα εξαιρετικά φαρδύ στόμα και μια συνεχή οστέινη κορυφογραμμή αντί για ξεχωριστά δόντια. Οι αρχαίες αναφορές ισχυρίζονταν επίσης ότι μπορούσε να τρέξει με εξαιρετική ταχύτητα και να μιμηθεί την ανθρώπινη φωνή.

Ο Σπίργκις υποστήριξε ότι η μεσαιωνική παράδοση των βιβλίων με μυθικά πλάσματα (bestiaries) προσφέρει ένα πιο κοντινό οπτικό παράλληλο για τα μενταγιόν από ό,τι ένα συνηθισμένο άλογο.

Συνέδεσε επίσης την απεικόνιση με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, αμφισβητώντας παλαιότερες ερμηνείες που αντιμετώπιζαν το κόσμημα αποκλειστικά ως κατάλοιπο του παγανιστικού συμβολισμού του αλόγου.

Από τη θεωρία στην πράξη: Το μενταγιόν ως σύμβολο της ρωσικής αρχαιολογίας

Η ταυτοποίηση παραμένει μια υπόθεση. Ωστόσο, ίσως εξηγεί πώς το ίδιο ασυνήθιστο πλάσμα εμφανίστηκε σε κοινότητες που συνδέονταν μέσω του εμπορίου και των πολιτιστικών ανταλλαγών σε ολόκληρη την ανατολική Βαλτική.

Μια ολοκληρωμένη εκδοχή του μενταγιόν αποτελεί το έμβλημα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών από το 2004.

Νέα στοιχεία από την περιοχή Ζαβελίτσιε του Πσκοφ έφεραν στο φως οι ανασκαφές

Η ανακάλυψη συμβάλλει επίσης στην αλλαγή της αντίληψης για το Ζαβελίτσιε. Τοποθετημένη στη δυτική όχθη του ποταμού Βελίκαγια, απέναντι από το ιστορικό κέντρο του Πσκοφ, η περιοχή θεωρούνταν κάποτε ένα περιφερειακό μεσαιωνικό προάστιο.

Αντίθετα, οι ανασκαφές που πραγματοποιούνται από τις αρχές του 21ου αιώνα έχουν αποκαλύψει πλούσιες αστικές επαύλεις που χρονολογούνται στον 11ο και 12ο αιώνα.

Παλαιότερες έρευνες είχαν φέρει στο φως οικιστικά συγκροτήματα, έναν λιθόστρωτο δρόμο και αντικείμενα που σχετίζονται με ένοπλες συγκρούσεις. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τμήματα του βόρειου Ζαβελίτσιε καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα.

Οι ανασκαφές στην οδό Παρομένσκαγια το 2026 έφεραν επίσης στο φως θραύσματα χειροποίητης κεραμικής που χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο της πρώτης χιλιετίας μ.Χ., υποδηλώνοντας δραστηριότητα στην περιοχή αιώνες προτού η μεσαιωνική γειτονιά φτάσει στην ακμή της.

Μόνο το κεφάλι του πρόσφατα ανακαλυφθέντος φυλακτού έχει διασωθεί.

Ωστόσο, η αναγνωρίσιμη μορφή του συνδέει έναν μεσαιωνικό κάτοικο του Πσκοφ με έναν ευρύτερο κόσμο προσωπικού στολισμού, προστατευτικών δοξασιών και κοινής εικονογραφίας, που εκτεινόταν από το Σμολένσκ έως τον κάτω ρου του ποταμού Νταουγκάβα.