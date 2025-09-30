Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες κελτικά νομίσματα και κοσμήματα – Πώς τα εντόπισαν τυχαία με ανιχνευτή μετάλλων

Αρχαιολόγοι στη δυτική Βοημία ανακοίνωσαν μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: περίπου 500 χρυσά και ασημένια κελτικά νομίσματα, μαζί με χρυσά και χάλκινα κοσμήματα, που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Το εύρημα θεωρείται εξαιρετικό όχι μόνο στο τσεχικό πλαίσιο αλλά και σε κλίμακα Κεντρικής Ευρώπης.

Το πρώτο στοιχείο παρουσιάστηκε το 2021, όταν ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος, με τη βοήθεια του ανιχνευτή μετάλλων του, έφερε στο φως το θραύσμα ενός χρυσού νομίσματος του 2ου αιώνα π.Χ., σε ένα χωράφι στο Πίλσεν και, ανέφερε την ανακάλυψη στις αρχές.

Τέτοιου είδους νομίσματα, ανακαλύπτονται σπάνια στην περιοχή. Έτσι, η ανακάλυψη τράβηξε αμέσως την προσοχή και οδήγησε σε αναλυτική έρευνα του σημείου, εξηγεί ο Pavel Kodera, διευθυντής του μουσείου και της πινακοθήκης στην περιοχή Πίλσεν στην Mariánská Týnice.

“Όπως αποδείχθηκε, στο σημείο υπάρχει μεγάλος αριθμός κυρίως μικρών, μεταλλικών αντικειμένων, πολύ ενδιαφερόντων τεχνουργημάτων, νομισμάτων, αλλά όχι μόνο.

Ανάμεσα στα άλλα τέχνεργα, περιλαμβάνονται χρυσά σκουλαρίκια, θραύσματα από βραχιόλια και παρόμοια αντικείμενα”.

“Το πραγματικά εντυπωσιακό είναι πως, ο χώρος της ανακάλυψης, είναι διάσπαρτος σε ένα χωράφι το οποίο καλλιεργείται για αιώνες – μέχρι και σήμερα. Άρα, είναι αναγκαίο να γίνουν μελέτες του αγροτικού κύκλου από τους αγρότες που διαχειρίζονται τη γη, μόνο μετά τον θερισμό και πριν από τη σπορά”.

Αν και τα νομίσματα είναι μικροσκοπικά – τα περισσότερα από 7 χιλιοστά και 1.5 εκατοστά, οι εικόνες τους, είναι εντυπωσιακές. Ο Kodera εξηγεί:

“Οι εικόνες είναι πραγματικά έργα τέχνης. Η ερμηνεία τους παραπέμπει στην μυθολογία και την Κέλτικη φαντασία, προσφέροντας στοιχεία για τη νοοτροπία των ανθρώπων που έζησαν εδώ τη συγκεκριμένη περίοδο. Μπορούμε με σαφήνεια να αναγνωρίσουμε απεικονίσεις αλόγων, αγριόχοιρων, του ήλιου και Κέλτικων θεοτήτων. Πολλά από τα νομίσματα έχουν δημιουργηθεί με έμπνευση από ελληνιστικά νομίσματα, γι’ αυτό και ορισμένα, απεικονίζουν πορτρέτα εμπνευσμένα από τα ελληνικά νομίσματα”.

Ενώ και σε άλλα σημεία στη Τσεχία έχουν ταυτοποιηθεί κέλτικοι οικισμοί, πολλά από αυτά έχουν λεηλατηθεί στη διάρκεια των αιώνων, αφήνοντας στους αρχαιολόγους μόνο θραύσματα.

Το σημείο αυτό, έχει παραμείνει άθικτο και, η τοποθεσία του, παραμένει μυστική. Αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό, όχι μόνο στην Τσεχία αλλά σ’ ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη, εξηγεί ο Kodera.

“Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν χώρο όπου αναπτύχθηκε πριν από πολλούς αιώνες ο Κέλτικος πολιτισμός – δεν γνωρίζουμε ακριβώς πως. Δεν ξέρουμε αν ήταν μόνιμος οικισμός.

Δεν ανακαλύφθηκαν δομές οικισμού που να υποδηλώνουν μόνιμη κατοίκηση”.

“Ούτε γνωρίζουμε αν οι άνθρωποι επισκεπτόντουσαν το σημείο μία φορά ή περισσότερες τον χρόνο για εμπορικούς ή θρησκευτικούς λόγους – ή και για τα δύο, ούτε αν λειτουργούσε τακτικά, για παράδειγμα, ως καθημερινή αγορά.

Τα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πρόκειται για αγορά, είναι η παρουσία των νομισμάτων, τα οποία χάθηκαν, ή ενδεχομένως αποτέθηκαν ως προσφορές στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού”.

Τώρα, οι αρχαιολόγοι από την περιοχή, συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες του αρχαιολογικού ινστιτούτου της τσέχικης ακαδημίας επιστημών στην Πράγα.

Αξιοποιώντας ισοτοπικές μεθόδους, ελπίζουν να καταφέρουν να ανακαλύψουν αν ο χρυσός είχε τοπική προέλευση ή αν είχε εισαχθεί από μακρινές αγορές.

Ένα μέρος του θησαυρού πλέον, εκτίθεται στο μουσείο και την πινακοθήκη Βόρειας Περιοχής Πίλσεν στη Mariánská Týnice, στο πλαίσιο μιας έκθεσης με τίτλο “Αδιευκρίνιστες αναφορές για τους Κέλτες στο Βορειο Πίλσεν”.