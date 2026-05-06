Μιχάλης Ρακιντζής για την Eurovision: «Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά – Δεν θα το έκανα ξανά, δεν ταιριάζω καθόλου»

Τον Μιχάλη Ρακιντζή υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο «Στούντιο 4» την Τετάρτη 6 Μαΐου. Ο καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων μίλησε και για την εμπειρία του από την Eurovision. 

Ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Eurovision του 2002, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο Τάλιν της Εσθονίας. Ο ερμηνευτής είχε διαγωνιστεί με το κομμάτι «S.A.G.A.P.O.», με το οποίο είχε βρεθεί στην 17η θέση.

Όταν ρωτήθηκε για την Eurovision, ο Μιχάλης Ρακιντζής απάντησε: «Δεν θέλω να μιλάω για αυτό, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό, δεν έχω καμία σχέση. Πήγα μία βραδιά και έφυγα». 

«Πάντως, αυτό που μου αρέσει από όλη την ιστορία, είναι που πέρασαν 24 χρόνια και στα live η ένταση με αυτό το τραγούδι, ξεπερνάει ακόμα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το τραγουδάω πάντα στα live. Άμα το δεις σε ένα live αυτό… Δεν υπάρχει λόγος να μην το λέω. Γιατί να το κρύψω;», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, ο καταξιωμένος τραγουδιστής ανέφερε πως: «Ποτέ δεν έχω μιλήσει σοβαρά για αυτό, γιατί ποτέ δεν ήθελα να ακουστεί κάτι σαν δικαιολογία. Γιατί ο καθένας κάτι θα έλεγε, για να δικαιολογήσει την φάση του. Τίποτα. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά.

Τώρα, και τους λόγους να πεις, θα πουν… Δεν το εξήγησα μέσα μου, το έζησα. Μέσα μου δεν έκανα καμία κουβέντα. Απλά ζήσαμε μία εβδομάδα, όπου ξέραμε τι έγινε, ξέραμε τι γίνεται ακριβώς στον τελικό, τι προβλήματα είχαμε. Εντάξει, προχωρήσαμε». 

«Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά. Τίποτα! Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από εδώ, από το ΡΕΞ. Δηλαδή στον τελικό, που άρχισε όλη αυτή η φασαρία, “έπρεπε να βγω εγώ και όχι αυτός”… Όλο αυτό ήταν μία φοβερή δυσφήμιση, που τα fan club της Eurovision, που δεν τα γνώριζα και δεν γνωρίζω όλα αυτά πώς λειτουργούν, διαδίδονται και σε περιμένουν έτοιμοι οι έξω. Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά από εδώ, άστο, καλύτερα να μην πήγαινες.

Δεν θα το έκανα ξανά. Όχι μόνο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά ξέρεις, πρέπει να είσαι για αυτό το πράγμα. Δεν ταιριάζω καθόλου στην Eurovision. Ποτέ δεν θα ταίριαζα», πρόσθεσε ο Μιχάλης Ρακιντζής.

