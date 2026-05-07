Ιωάννα Μαλέσκου: Το λαμπερό πάρτι για τα 3α γενέθλια της κόρης της Μαρίλιας

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς η κόρη της, Μαρίλια, έγινε τριών ετών. Η παρουσιάστρια διοργάνωσε για την κόρη της ένα πάρτι γενεθλίων, στο οποίο κυριάρχησαν η προσεγμένη διακόσμηση, η θεματική τούρτα και οι παιδικές στιγμές.

Η μικρή Μαρίλια βρέθηκε στο επίκεντρο της γιορτής, ενώ το πάρτι είχε παραμυθένια διάθεση, όμορφες λεπτομέρειες και έντονη παιδική ενέργεια. Στο πλευρό της Ιωάννας Μαλέσκου βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία συμμετείχαν στη χαρά της ημέρας.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media. Μέσα από τις αναρτήσεις της φάνηκαν η διακόσμηση του χώρου, η θεματική τούρτα και οι στιγμές χαράς της κόρης της.

Η ημέρα είχε ξεχωριστή σημασία για την Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς τα τρίτα γενέθλια της Μαρίλιας αποτέλεσαν μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, την οποία η παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια με τους διαδικτυακούς της φίλους.