Σταύρος Τσώχος: Το συγκινητικό «αντίο» του Mega στον δημοσιογράφο – «Με πολλή αγάπη και σεβασμό τον αποχαιρετούμε»

Οι δημοσιογράφοι του MEGA αποχαιρέτησαν τον Σταύρο Τσώχο, λίγο πριν από τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού του Champions League, το βράδυ της Τετάρτης. Ο γνωστός αθλητικογράφος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο Παναγιώτης Περπερίδης αφιέρωσε την αναμέτρηση στη μνήμη του και αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε ο Σταύρος Τσώχος για τους ανθρώπους της αθλητικής δημοσιογραφίας.

«Το σημερινό ματς είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου μας δασκάλου, του Σταύρου Τσώχου, που “έφυγε” το πρωί. Η φωνή του είναι ποδόσφαιρο και η αγάπη του είναι ποδόσφαιρο και εμείς αγαπήσαμε μέσα από εκείνον το ποδόσφαιρο και τη δουλειά αυτή».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Περπερίδης θυμήθηκε τις πρώτες εικόνες που είχε από τον Σταύρο Τσώχο και την εκπομπή «Ώρα Αθλητισμού» της ΕΡΤ, στην οποία συμμετείχε και ο Χρήστος Ράπτης.

«Εμένα οι πρώτες μου εικόνες ήταν Σταύρος Τσώχος και Ώρα Αθλητισμού κάθε Τετάρτη, καλή ώρα σήμερα. Και έφυγε Τετάρτη. Η θρυλική εκπομπή της ΕΡΤ με τον Χρήστο Ράπτη, τώρα εκεί θα κάνουν κάτι ωραίο παρέα».

Ο δημοσιογράφος τόνισε, επίσης, τον σεβασμό με τον οποίο οι συνάδελφοί του αποχαιρετούν τον Σταύρο Τσώχο, υπογραμμίζοντας τη δημοσιογραφική σχολή που εκπροσωπούσε.

«Με πολλή αγάπη και σεβασμό τον αποχαιρετούμε. Με ειλικρινή σεβασμό, γιατί ήταν από τη σχολή εκείνη, που εκείνος και μερικοί άλλοι δημιούργησαν, όπου το καλό ήταν καλό, το κακό ήταν κακό, το πέναλτι ήταν πέναλτι και το οφσάιντ ήταν οφσάιντ».