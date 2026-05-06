Eurovision 2026: Σήμερα η κρίσιμη 2η πρόβα της Ελλάδας

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 είναι προ των πυλών και οι πρόβες των χωρών στη σκηνή άρχισαν στις 2 Μαΐου. Η 1η και η 2η πρόβα είναι κλειστές για τον Τύπο.

Eurovision 2026: Η Φινλανδία βγήκε πρώτη στην ψηφοφορία του OGAE – Δείτε ποιοι είναι αγαπημένοι των Eurofans

1η πρόβα

Πριν από την 1η πρόβα, κάθε χώρα λαμβάνει οδηγίες ασφαλείας, παρουσιάζεται ο χώρος των αποδυτηρίων και τσεκάρονται όλες οι λεπτομέρειες από την αποστολή κάθε χώρας.

Μετά την 1η πρόβα, κάθε αντιπροσωπεία πηγαίνει στην αίθουσα προβολής για να δει την μαγνητοσκόπηση της πρόβας. Εκεί θα συζητηθούν τυχόν αλλαγές στα οπτικά εφέ, τις κάμερες, τη χορογραφία κ.λπ. Μετά από αυτό,  υπάρχει συμβουλευτική για το μακιγιάζ.

2η πρόβα

Μετά τη 2η πρόβα, κάθε αντιπροσωπεία πηγαίνει ξανά στην αίθουσα θεάσεων για να δει το αποτέλεσμα. Μπορούν να γίνουν μικρές προσαρμογές.

Akylas: Η 2η πρόβα για το Ferto

Σήμερα στις 12:20 έχει προγραμματιστεί η 2η πρόβα της ελληνικής αποστολής.

eurovision-proves

Η πρώτη πρόβα του Έλληνα τραγουδιστή είχε στεφθεί με επιτυχία. Το act που εμπνεύστηκε ο Φωκάς Ευαγγελίνός παρουσιάζει μια ιστορία στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, ο Akylas συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Akylas
Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Εδώ μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρόνιος πόνος: Οι επιστήμονες εντόπισαν πιθανό «διακόπτη» στον εγκέφαλο που τον σταματά

Η επιβίωση από έναν καρκίνο είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά όχι το τέλος της ιστορίας

Νέες προσλήψεις σε δήμο χωρίς πτυχίο: Έως και αύριο οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά η προκήρυξη

Τράπεζα της Ελλάδος: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους

Εκστρατεία phishing πλήττει πάνω από 80 οργανισμούς με τη χρήση των εργαλείων RMM SimpleHelp και ScreenConnect
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
05:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
05:38 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
02:29 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Νίκος Συρίγος για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν θα συνυπήρχα ποτέ μαζί του – Οι συγγνώμες του έγιναν ανέκδοτο»

MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή