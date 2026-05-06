Eurovision 2026: Σήμερα η κρίσιμη 2η πρόβα της Ελλάδας

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 είναι προ των πυλών και οι πρόβες των χωρών στη σκηνή άρχισαν στις 2 Μαΐου. Η 1η και η 2η πρόβα είναι κλειστές για τον Τύπο.

1η πρόβα

Πριν από την 1η πρόβα, κάθε χώρα λαμβάνει οδηγίες ασφαλείας, παρουσιάζεται ο χώρος των αποδυτηρίων και τσεκάρονται όλες οι λεπτομέρειες από την αποστολή κάθε χώρας.

Μετά την 1η πρόβα, κάθε αντιπροσωπεία πηγαίνει στην αίθουσα προβολής για να δει την μαγνητοσκόπηση της πρόβας. Εκεί θα συζητηθούν τυχόν αλλαγές στα οπτικά εφέ, τις κάμερες, τη χορογραφία κ.λπ. Μετά από αυτό, υπάρχει συμβουλευτική για το μακιγιάζ.

2η πρόβα

Μετά τη 2η πρόβα, κάθε αντιπροσωπεία πηγαίνει ξανά στην αίθουσα θεάσεων για να δει το αποτέλεσμα. Μπορούν να γίνουν μικρές προσαρμογές.

Akylas: Η 2η πρόβα για το Ferto

Σήμερα στις 12:20 έχει προγραμματιστεί η 2η πρόβα της ελληνικής αποστολής.

Η πρώτη πρόβα του Έλληνα τραγουδιστή είχε στεφθεί με επιτυχία. Το act που εμπνεύστηκε ο Φωκάς Ευαγγελίνός παρουσιάζει μια ιστορία στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, ο Akylas συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

