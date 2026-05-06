Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Περιπολικό

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης 5/5, γύρω στις 20.00 στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με  πληροφορίες,  η ανήλικη φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης από το περιπολικό.

Το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας που ενεπλάκη στο τροχαίο μετέφερε την 12χρονη στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, συνοδεία ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ.  Η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Η Νο1 αλλαγή που πρέπει να κάνετε για να ζήσετε περισσότερο – Τρεις γιατροί συμφωνούν

«Έχω εξαιρετικά υψηλή χοληστερίνη αλλά δεν ανησυχώ» – Τι έκανε και τελικά δεν χρειάστηκε να πάρει φάρμακα;

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, αλλάζει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος- Όλε...

Σπίτι μου 2: Παρατείνεται η αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Εκστρατεία phishing πλήττει πάνω από 80 οργανισμούς με τη χρήση των εργαλείων RMM SimpleHelp και ScreenConnect

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία
περισσότερα
07:51 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος δράστης, συνελήφθη και η σύζυγός του – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλ...
07:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν 9 ναυτικοί

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημ...
07:31 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Καραμπόλα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών – Ένας τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στον Κηφισό , προκαλώντας σημαντικά προβλήμα...
07:25 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Αγωνία για 2.000 δικαιούχους του «Σπίτι μου 2» – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Μέχρι τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η αγωνία για περίπου 2.000 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή