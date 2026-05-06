Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης 5/5, γύρω στις 20.00 στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης από το περιπολικό.

Το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας που ενεπλάκη στο τροχαίο μετέφερε την 12χρονη στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, συνοδεία ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ. Η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.