Ιράν προς Ντόναλντ Τραμπ: «Η επιχείρηση “εμπιστέψου με αδελφέ” απέτυχε» μετά το πάγωμα του «Σχεδίου Ελευθερία»

Νέα φραστική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή αναστολή του «Σχεδίου Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια εντατικοποίησης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενώ η ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου με ανάρτηση σε σαρκαστικό τόνο.

Η ειρωνική απάντηση της Τεχεράνης

«Η επιχείρηση “εμπιστέψου με αδελφέ” απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη “δήθεν επιχείρηση”», έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να «παγώσουν» προσωρινά την επιχείρηση «Σχέδιο Ελευθερία».

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Η αμερικανική πρωτοβουλία είχε ως στόχο την αποκατάσταση της ομαλής διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή που θεωρείται κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Το «πάγωμα» της επιχείρησης και οι συνομιλίες

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το «Σχέδιο Ελευθερία» θα ανασταλεί «για σύντομο χρονικό διάστημα», ώστε να δοθεί χώρος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ».

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες αφορούν το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Το κείμενο αυτό θα μπορούσε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης.

Το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο, εκτίμησε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, απάντησε λακωνικά: «Μία εβδομάδα».

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα του Ιράν από το Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές του UFC, ενόψει εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.

Οι δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο

«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και υποστήριξε: «Είχαν ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στον βυθό».

.@POTUS on Iran: “We’ll see if we get there. They can’t have nuclear weapons. It’s very simple… We have to get what we have to get. If we don’t do that, we’ll have to go a big step further — but with that being said, they want to make a deal. We’ve had very good talks over the… pic.twitter.com/pU3w3Tdpqz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει στρατηγικά.

«Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τα πυρηνικά

Απευθυνόμενος στους αθλητές του UFC που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης.

«Όσο σκληροί κι αν είστε, θέλουμε να παραμείνετε όλοι ζωντανοί», είπε, προειδοποιώντας για την απειλή που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνιστούσε το Ιράν αν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», τόνισε.

.@POTUS: “Iran cannot have a nuclear weapon, and they won’t — and, they’ve agreed to that, among other things.” pic.twitter.com/Z8ynfQpS7Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2026

«Αν συνέβαινε αυτό, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Αυτό είναι το μόνο μου μήνυμα».

Κρίσιμο διάστημα για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν

Η προσωρινή αναστολή του «Σχεδίου Ελευθερία» δημιουργεί νέο διπλωματικό σκηνικό στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι επιδιώκει συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ η Τεχεράνη απαντά με αιχμηρή ρητορική και αμφισβητεί τις αμερικανικές κινήσεις. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των συνομιλιών και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.