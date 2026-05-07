Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Αναφορές για παραβίαση της ναυτικής ζώνης αποκλεισμού των ΗΠΑ από ιρανικά δεξαμενόπλοια

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να φτάνουν στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com. Όπως ανέφερε η ίδια υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Χ, τουλάχιστον δύο πλοία κατάφεραν να εισέλθουν στην περιμετρική ζώνη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεξαμενόπλοιο VINA/VALLEY, με αριθμό IMO 9157478, εισήλθε στη ζώνη αποκλεισμού την Τετάρτη. Η υπηρεσία ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο μεταφέρει τακτικά ιρανικό υγραέριο LPG προς τους Χούθι στην Υεμένη.

Παράλληλα, η TankerTrackers.com ανέφερε ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο ιρανικό πετρελαιοφόρο έφτασε στην περιοχή. Τα πλοία που φτάνουν στον Κόλπο μεταφέρουν φορτία ή είναι άδεια, ενώ αρκετά από αυτά τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης στην περιοχή, καθώς η παρουσία δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με ιρανικά φορτία παραμένει στο επίκεντρο της παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών.

