Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Αναφορές για παραβίαση της ναυτικής ζώνης αποκλεισμού των ΗΠΑ από ιρανικά δεξαμενόπλοια

Δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να φτάνουν στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com. Όπως ανέφερε η ίδια υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Χ, τουλάχιστον δύο πλοία κατάφεραν να εισέλθουν στην περιμετρική ζώνη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεξαμενόπλοιο VINA/VALLEY, με αριθμό IMO 9157478, εισήλθε στη ζώνη αποκλεισμού την Τετάρτη. Η υπηρεσία ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο μεταφέρει τακτικά ιρανικό υγραέριο LPG προς τους Χούθι στην Υεμένη.

Cargo-empty, US-sanctioned tankers are still arriving. Today, the VINA/VALLEY (9157478), which routinely delivers Iranian LPG to the Houthis in Yemen, managed to enter the blockade perimeter; and she’s pinging on AIS. A larger Iranian oil tanker arrived as well. It’s empty… pic.twitter.com/Ah7QpbdlW5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 6, 2026

Παράλληλα, η TankerTrackers.com ανέφερε ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο ιρανικό πετρελαιοφόρο έφτασε στην περιοχή. Τα πλοία που φτάνουν στον Κόλπο μεταφέρουν φορτία ή είναι άδεια, ενώ αρκετά από αυτά τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης στην περιοχή, καθώς η παρουσία δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με ιρανικά φορτία παραμένει στο επίκεντρο της παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών.