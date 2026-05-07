Καιρός: Αίθριος με… καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα – Πού θα σημειωθούν βροχές

Καλοκαίρι θα θυμίζει σήμερα (7/7) ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ προβλέπει αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 26 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 26 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες.

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Καταιγίδες: Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση: Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Ορατότητα: Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αφρικανική σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25 βαθμούς. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Καιρός: Στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα. Υπόλοιπη χώρα: Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Ορατότητα: Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αφρικανική σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα επανέλθει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ορατότητα: Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026