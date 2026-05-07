Το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια του είναι έτοιμα να παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλα περιφερειακά ύδατα. Το μήνυμα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την απόφαση του Τραμπ να παύσει την επιχείρηση «Project Freedom» του αμερικανικού στρατού, η οποία είχε ως στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ επικαλέστηκε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν δήλωσε ότι τα λιμάνια της χώρας είναι «πλήρως έτοιμα» να παρέχουν θαλάσσιες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και ιατρικές υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλα περιφερειακά ύδατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

