Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινά πληγματα στη Γάζα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Israel Palestinians Gaza
(AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη (06/05) στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μία από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, όπως ανέφερε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι υγειονομικοί ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται. Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς.

Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
