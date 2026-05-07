Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινά πληγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη (06/05) στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μία από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, όπως ανέφερε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι υγειονομικοί ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται. Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς.

Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ