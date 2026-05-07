Ισραηλινός βομβαρδισμός στη Βηρυτό: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί, ανάμεσά τους και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Hassan Ammar)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα. Από την επίθεση σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται, παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία φέρεται να τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου.

Βομβαρδισμός στη Σαξάκια, μεταξύ της Σιδώνας και της Τύρου, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 33, μεταξύ των οποίων ήταν και 6 παιδιά.

Στη νότια Βηρυτό, «ο Μάλεκ Μπάλουτ, επικεφαλής των επιχειρήσεων της δύναμης αλ Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις πηγές του AFP και του dpa.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι ο βομβαρδισμός είχε στόχο να «εξαλειφθεί ο διοικητής» της συγκεκριμένης μονάδας, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του. Την ανακοίνωση εξέδωσε από κοινού με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Ο βομβαρδισμός έγινε στη συνοικία Γομπάιρι, στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, η οποία θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καπνό να υψώνεται από τη συνοικία που επλήγη, ενώ πολίτες απομακρύνονταν από την περιοχή μεταφέροντας υπάρχοντά τους. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 10 «ισχυρές» βόμβες.

Πολλοί πολίτες του Λιβάνου είχαν ήδη εγκαταλείψει τον συγκεκριμένο τομέα της πρωτεύουσας μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, στις 2 Μαρτίου. Επικριτές της Χεζμπολάχ κατηγορούν την οργάνωση ότι έσυρε τη χώρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όταν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγή του AFP στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα όπου γινόταν συνάντηση στελεχών της δύναμης Ραντουάν.

Πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση Νετανιάχου ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν πριν από τον βομβαρδισμό και ενέκριναν την επιχείρηση.

Από τις 8 Απριλίου, όταν η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο σκοτώνοντας πάνω από 350 ανθρώπους, η Βηρυτός και τα προάστιά της δεν είχαν γίνει στόχος μέχρι την επίθεση της Τετάρτης.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι στοχοποίησε δυνάμεις και οχήματα του ισραηλινού στρατού σε παραμεθόριες τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, σε αντίποινα, όπως ανέφερε, για «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό εχθρό».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επικαλείται τους όρους της ανακωχής, όπως δημοσιοποιήθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, προκειμένου να εμποδίζει επιθέσεις «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή σε εξέλιξη». Η Χεζμπολάχ αμφισβητεί την ισραηλινή θέση.

«Θα αδράχνουμε κάθε ευκαιρία για να βαθαίνουμε την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος επισκέφθηκε ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 2.700 ανθρώπους και έχουν οδηγήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό πάνω από ενός εκατομμυρίου κατοίκων από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Την ίδια περίοδο, 17 Ισραηλινοί στρατιωτικοί και ένας πολιτικός υπάλληλος του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί στη λιβανική επικράτεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι, μετά την επανέναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, «έχει επαληθεύσει 152 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας» στον Λίβανο, με απολογισμό «103 νεκρούς και 241 τραυματίες», σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν στο κλείσιμο τριών νοσοκομείων και 41 πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας και προκάλεσαν ζημιές σε άλλα 16 νοσοκομεία», τόνισε ο ίδιος μέσω X.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa

