Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα», επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει γρήγορα», την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειες για συμφωνία με την Τεχεράνη. Η συμφωνία θα μπορούσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης. Το πλαίσιο αυτό φέρεται να περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια τηλε-συγκέντρωσης υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπερτ Τζόουνς.

«Όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε, αναφερόμενος στο Ιράν.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα τελειώσει γρήγορα».

Σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, αναφέρει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, ακόμη και αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί άμεσα τους όρους.

«Ακόμη κι αν δεν συμφωνήσουν τώρα, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα», ανέφερε.

Οι πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια συμφωνία που θα περιορίσει την ένταση και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση στην περιοχή.