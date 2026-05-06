Γάλλος ακαδημαϊκός υπό έρευνα επειδή απένειμε στον εαυτό του ένα «μαϊμού» διεθνές βραβείο σε μια απάτη «βγαλμένη από ταινία»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

gallos
O 46χρονος καθηγητής λογοτεχνίας Φλοράν Μοντακλέρ.

Ένας Γάλλος ακαδημαϊκός βρίσκεται υπό έρευνα με την κατηγορία ότι επινόησε ένα βραβείο τύπου «Νόμπελ φιλολογίας», με μοναδικό σκοπό… να το κερδίσει ο ίδιος, σε μια απάτη κινηματογραφικών προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα, ο Φλοράν Μοντακλέρ (Florent Montaclair), από την Μπεζανσόν της ανατολικής Γαλλίας, φέρεται να τιμήθηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας» το 2016 σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, παρουσία υπουργών και κατόχων βραβείων Νόμπελ.

Ωστόσο, το βραβείο ήταν αποκύημα φαντασίας, όπως και ο φορέας που υποτίθεται ότι το απένειμε, η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας», καθώς και τα δύο φαίνεται πως επινοήθηκαν από τον Μοντακλέρ για να λαμπρύνει το ακαδημαϊκό του βιογραφικό.

Οι ερευνητές στην Μπεζανσόν εξετάζουν τώρα την υπόθεση για να διαπιστώσουν αν παραβιάστηκαν νόμοι, ενώ το πανεπιστήμιο όπου ο Μοντακλέρ δίδασκε για 20 χρόνια τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα επ’ αόριστον.

«Πρόκειται για μια τόσο απίθανη ιστορία, που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία», δήλωσε ο Πολ-Εντουάρ Λαλουά, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σύμφωνα με τον Λαλουά, ο Μοντακλέρ ξεκίνησε την απάτη του το 2015, την εποχή που μια εφημερίδα της Μπεζανσόν δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Ντόπιος στη λίστα υποψήφιων για το Νόμπελ». Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Μοντακλέρ ήταν ανάμεσα στους πέντε επικρατέστερους για το περίφημο διεθνές βραβείο.

Πηγή: BBC

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Κομισιόν: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που προτείνει για την καταπολέμηση της φτώχειας

Μισθολογικό χάσμα: Έρχεται νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών – Τι θα προβλέπει

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ύπνος και καρδιά: Αυτή η συνήθεια μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:18 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από έναν μήνα – Στόχος ο διοικητής της Δύναμης Ραντουάν

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα το πρώτο του πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, ση...
19:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Γκαλιμπάφ: «Ο λαός του Ιράν προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί» – Καταγγελίες για οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κα...
17:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εκδρομή στην Αργεντινή για παρατήρηση πουλιών μολύνθηκε το ζευγάρι των Ολλανδών – Αποκάλυψη του Associated Press

Οι ερευνητές της Αργεντινής που εξετάζουν την προέλευση της έξαρσης του χανταϊού στο κρουαζιερ...
17:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεν...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή