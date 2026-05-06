Γάλλος ακαδημαϊκός υπό έρευνα επειδή απένειμε στον εαυτό του ένα «μαϊμού» διεθνές βραβείο σε μια απάτη «βγαλμένη από ταινία»

Ένας Γάλλος ακαδημαϊκός βρίσκεται υπό έρευνα με την κατηγορία ότι επινόησε ένα βραβείο τύπου «Νόμπελ φιλολογίας», με μοναδικό σκοπό… να το κερδίσει ο ίδιος, σε μια απάτη κινηματογραφικών προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα, ο Φλοράν Μοντακλέρ (Florent Montaclair), από την Μπεζανσόν της ανατολικής Γαλλίας, φέρεται να τιμήθηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας» το 2016 σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, παρουσία υπουργών και κατόχων βραβείων Νόμπελ.

Ωστόσο, το βραβείο ήταν αποκύημα φαντασίας, όπως και ο φορέας που υποτίθεται ότι το απένειμε, η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας», καθώς και τα δύο φαίνεται πως επινοήθηκαν από τον Μοντακλέρ για να λαμπρύνει το ακαδημαϊκό του βιογραφικό.

Οι ερευνητές στην Μπεζανσόν εξετάζουν τώρα την υπόθεση για να διαπιστώσουν αν παραβιάστηκαν νόμοι, ενώ το πανεπιστήμιο όπου ο Μοντακλέρ δίδασκε για 20 χρόνια τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα επ’ αόριστον.

«Πρόκειται για μια τόσο απίθανη ιστορία, που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία», δήλωσε ο Πολ-Εντουάρ Λαλουά, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σύμφωνα με τον Λαλουά, ο Μοντακλέρ ξεκίνησε την απάτη του το 2015, την εποχή που μια εφημερίδα της Μπεζανσόν δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Ντόπιος στη λίστα υποψήφιων για το Νόμπελ». Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Μοντακλέρ ήταν ανάμεσα στους πέντε επικρατέστερους για το περίφημο διεθνές βραβείο.

