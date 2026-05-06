Washington Post: Το Ιράν έπληξε τουλάχιστον 228 αμερικανικούς στόχους σε 15 βάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 228 κτίρια, εγκαταστάσεις ή κομμάτια στρατιωτικού εξοπλισμού σε τουλάχιστον 15 αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται δορυφορικές εικόνες.

Βαρύ πλήγμα στο Μπαχρέιν και μεταφορά έδρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WP, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν προκάλεσε «εκτεταμένες ζημιές σε μια βασική βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Η έκταση των καταστροφών ήταν τέτοια που ανάγκασε την Ουάσινγκτον να μεταφέρει το στρατηγείο της στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στην Τάμπα της Φλόριντα.

Παράλληλα, το δίκτυο CNN είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι το Ιράν έπληξε τουλάχιστον 16 αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας ζημιές σε στόχους υψηλής αξίας.

Καταστροφές και εκκένωση προσωπικού

Οι επιθέσεις φέρεται να έπληξαν αμερικανικά αεροσκάφη, υπόστεγα, στρατώνες, συστήματα ραντάρ και αεράμυνας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και αποθήκες καυσίμων.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, η ιρανική αεροπορική απειλή εναντίον αρκετών βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τους Αμερικανούς διοικητές να προχωρήσουν στη μετακίνηση του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού τους για λόγους ασφαλείας.

Χειρουργική ακρίβεια

Οι αναλυτές επισημαίνουν την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) και απόστρατος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών, δήλωσε στην εφημερίδα: «Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να υποδηλώνουν αστοχίες».

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Γκούντχιντ, ερευνητή του προγράμματος Contested Ground, η Τεχεράνη δεν στόχευσε μόνο υποδομές, αλλά επεδίωξε και ανθρώπινες απώλειες.

«Οι Ιρανοί στόχευσαν σκόπιμα κτίρια διαμονής σε πολλαπλές τοποθεσίες με πρόθεση να προκαλέσουν μαζικές απώλειες. Δεν δέχονται πυρά μόνο ο εξοπλισμός, οι αποθήκες καυσίμων και οι υποδομές των αεροπορικών βάσεων, αλλά και “μαλακοί στόχοι”, όπως γυμναστήρια, τραπεζαρίες και καταλύματα», σημείωσε.

Οι βάσεις και οι υποδομές που επλήγησαν

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που κατέγραψε η Washington Post εντοπίζονται στο αρχηγείο του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις του Κουβέιτ.

Αναλυτικά, τα πλήγματα αυτά περιλαμβάνουν:

Μπαχρέιν (Βάσεις Riffa, Isa και Αρχηγείο 5ου Στόλου): Εξοπλισμός αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, δορυφορικά πιάτα και ραντόμ (θόλοι ραντάρ).

Κουβέιτ (Βάσεις Ali al-Salem, Camp Arifjan και Camp Buehring): Μονάδα παραγωγής ενέργειας, ραντόμ, εξοπλισμός Patriot και πέντε αποθήκες καυσίμων. Σημειώνεται ότι το Camp Arifjan αποτελεί το περιφερειακό αρχηγείο του Στρατού των ΗΠΑ.

Κατάρ (Αεροπορική Βάση al-Udeid): Δύο εγκαταστάσεις δορυφορικών επικοινωνιών.

Ιορδανία (Αεροπορική Βάση Muwaffaq Salti) & Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ραντάρ και εξοπλισμός του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD.

Σαουδική Αραβία (Αεροπορική Βάση Prince Sultan): Ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Η στάση του Πενταγώνου

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των ευρημάτων.

Εκπρόσωπος του στρατού αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως «εκτεταμένων», υποστηρίζοντας ότι οι εκτιμήσεις καταστροφής είναι περίπλοκες και ενίοτε παραπλανητικές.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι στρατιωτικοί ηγέτες θα είναι σε θέση να δώσουν μια «πληρέστερη εικόνα για τις ιρανικές επιθέσεις μετά το τέλος της σύγκρουσης».

Με πληροφορίες από: Haaretz, Washington Post