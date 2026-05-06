Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

H Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις του στο Reuters.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

