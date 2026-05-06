Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: «Back to back» στον τελικό του Champions League οι Γάλλοι – Αντίπαλός τους η Άρσεναλ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Παρί Σεν Ζερμέν, Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στο γήπεδο όπου κατέκτησε πέρσι το Champions League και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό της φετινής διοργάνωσης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Η Παρί είχε αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά το εντυπωσιακό 5-4 του πρώτου αγώνα στο Παρίσι. Στη ρεβάνς της Allianz Arena, το θέαμα δεν είχε τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση. Το γήπεδο, πάντως, είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Γάλλους, καθώς εκεί είχαν νικήσει 5-0 την Ίντερ στον τελικό του 2025 και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Παρί μπήκε δυνατά στον αγώνα και βρήκε γρήγορο γκολ. Στο 3ο λεπτό, ο Κβαρατσκέλια έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Ντεμπελέ και ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας άνοιξε το σκορ. Το γκολ έδωσε στην Παρί ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ανάγκασε την Μπάγερν να αναζητήσει άμεσα αντίδραση.

Η ομάδα του Κομπανί πήρε μέτρα στο γήπεδο και άσκησε πίεση, όμως η Παρί διαχειρίστηκε το παιχνίδι με αμυντική σταθερότητα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης άφησαν χώρους στην Μπάγερν, αλλά περιόρισαν τους κινδύνους μπροστά από την εστία τους. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στις αντεπιθέσεις με τον Κβαρατσκέλια και τον Ντεζιρέ Ντουέ.

Η Μπάγερν αύξησε την πίεσή της στο τελευταίο δεκάλεπτο και προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Το γκολ ήρθε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Χάρι Κέιν διαμόρφωσε το 1-1. Η ισοφάριση, όμως, δεν άλλαξε τα δεδομένα, καθώς η Παρί κράτησε το συνολικό προβάδισμα μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε από το Μόναχο με την πρόκριση και θα διεκδικήσει δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο στο Champions League. Η γαλλική ομάδα ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο «back to back», επίτευγμα που στον 21ο αιώνα έχει πετύχει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Ουπαμεκανό (85′ Καρλ), Τα (68′ Κιμ), Στάνισιτς (68′ Ντέιβις), Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Ντίας, Κέιν.
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (85′ Μαγιούλου), Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν (76′ Μπεράλδο), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (76′ Ερναντέζ), Ντεμπελέ (65′ Μπαρκολά).

