Ειρήνη Αγαπηδάκη για τη δολοφονία στην Κρήτη: «Η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση – Καλώ τις Κρητικές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πολιτική

Ειρήνη Αγαπηδάκη
Φωτογραφία: INTIME

Η είδηση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ενός 54χρονου, έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο «Live News» κάλεσε τις γυναίκες του νησιού να πρωτοστατήσουν στον αγώνα κατά της οπλοκατοχής.

«Με έχει συγκλονίσει η δολοφονία στην Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη και δεν μου είναι κάτι ξένο, θέλω όμως να πω κάτι. Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας! Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Για αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις αδελφές, τις Κρητικές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα», ανέφερε η κα Αγαπηδάκη.

«Οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη»

Συνεχίζοντας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είπε ότι: «Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά. Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά με έχει συγκλονίσει, αλλά φτάνει πια με τα συναισθήματα. Πρέπει να βγούμε για να φωνάξουμε. Να βγει η γυναίκα, η Κρητικιά και να πει στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Να παλέψουμε! Να παλέψουμε μαζί με το κράτος.

Η Κρητικιά είναι ο θεματοφύλακας, όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και του πολιτισμού στην Κρήτη. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί. Είναι ο πυρήνας της οικογένειας η γυναίκα στην Κρήτη. Πρέπει με κάθε τρόπο, υπάρχουν γυναικείοι σύλλογοι, είμαστε όλοι και όλες στο πλευρό τους, να παλέψουμε».

«Ξέρετε τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και τώρα και παλαιότερα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για την οπλοκατοχή, είναι κακούργημα. Όμως, το θέμα ποιο είναι, για να μην βγει το κακό από το σπίτι, για να μην θρηνούμε άδικα θύματα, πρέπει να έχουμε κοινωνική πανστρατιά στην Κρήτη. Αλλιώς δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το κακό.

Έχουμε στους γάμους μπαλωθιές. Έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε με τα όπλα, να εκδικούμαστε με τα όπλα, να εκφράζουμε το θυμό μας με τα όπλα. Αυτό ξαναλέω, δεν είναι παράδοση, είναι παγίδα», πρόσθεσε.

Ακόμα, η κα Αγαπηδάκη τόνισε: «Πρέπει οι γυναίκες να βροντοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα. Γιατί δεν γίνεται η μία να κοιτάει την άλλη να φοράει μαύρα, επειδή επέλεξε κάποιος να λύνει τις διαφορές του με το κουμπούρι. Αυτά δε νοούνται. Η πολιτεία επιβάλλει το νόμο, και ξαναλέω ότι οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη». 

