Μακρόν: ΗΠΑ και Ιράν «να άρουν τον αποκλεισμό» στο Ορμούζ – Επικοινώνησε με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν

Την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι η παρούσα κατάσταση πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian. J’ai marqué ma vive préoccupation sur l’escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires. Toutes les parties doivent lever le blocus… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026



«Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε διαρκώς στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που επικρατούσε πριν από τη σύγκρουση», έγραψε.

Πρόσκληση για πολυεθνική αποστολή

Ο Μακρόν ενθάρρυνε τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τη συμμετοχή στην πολυεθνική αποστολή που πρότειναν η Γαλλία και η Βρετανία για την ασφάλεια των υδάτινων οδών.

«Τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη χρησιμότητα που θα είχε μια τέτοια αποστολή. Κάλεσα τον Ιρανό Πρόεδρο να αδράξει αυτή την ευκαιρία, και προτίθεμαι να συζητήσω το θέμα αυτό με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί «κλειδί» για ευρύτερες διπλωματικές εξελίξεις.

«Η επιστροφή της ηρεμίας στα Στενά θα βοηθήσει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό ζήτημα, το βαλλιστικό ζήτημα και την περιφερειακή κατάσταση».

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Μακρόν, δεν έκρυψε την επιφυλακτικότητα της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.



Σύμφωνα με ανακοίνωση στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιρανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στη «βαθιά δυσπιστία του Ιράν προς τις ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές παρά τις διεθνείς πιέσεις για εκτόνωση.