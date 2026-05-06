Μακρόν: ΗΠΑ και Ιράν «να άρουν τον αποκλεισμό» στο Ορμούζ – Επικοινώνησε με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μακρόν
Φωτογραφία: Reuters

Την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι η παρούσα κατάσταση πρέπει να τερματιστεί άμεσα.


«Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε διαρκώς στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που επικρατούσε πριν από τη σύγκρουση», έγραψε.

Πρόσκληση για πολυεθνική αποστολή

Ο Μακρόν ενθάρρυνε τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τη συμμετοχή στην πολυεθνική αποστολή που πρότειναν η Γαλλία και η Βρετανία για την ασφάλεια των υδάτινων οδών.

«Τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη χρησιμότητα που θα είχε μια τέτοια αποστολή. Κάλεσα τον Ιρανό Πρόεδρο να αδράξει αυτή την ευκαιρία, και προτίθεμαι να συζητήσω το θέμα αυτό με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί «κλειδί» για ευρύτερες διπλωματικές εξελίξεις.

«Η επιστροφή της ηρεμίας στα Στενά θα βοηθήσει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό ζήτημα, το βαλλιστικό ζήτημα και την περιφερειακή κατάσταση».

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Μακρόν, δεν έκρυψε την επιφυλακτικότητα της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.


Σύμφωνα με ανακοίνωση στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιρανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στη «βαθιά δυσπιστία του Ιράν προς τις ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές παρά τις διεθνείς πιέσεις για εκτόνωση.

21:18 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από έναν μήνα – Στόχος ο διοικητής της Δύναμης Ραντουάν

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα το πρώτο του πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, ση...
19:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Γκαλιμπάφ: «Ο λαός του Ιράν προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί» – Καταγγελίες για οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κα...
17:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εκδρομή στην Αργεντινή για παρατήρηση πουλιών μολύνθηκε το ζευγάρι των Ολλανδών – Αποκάλυψη του Associated Press

Οι ερευνητές της Αργεντινής που εξετάζουν την προέλευση της έξαρσης του χανταϊού στο κρουαζιερ...
17:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεν...
