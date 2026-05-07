Διώρυγα Κορίνθου: Νέες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η ανήλικη να… επιπλέει – Δείτε φωτογραφίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Διώρυγα Κορίνθου
Πηγή: Intime

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 15χρονη, την οποία είχε δει νωρίτερα ένας περαστικός να κινείται στην περιοχή του Ισθμού, με κατεύθυνση προς τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και λιμενικοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, ενώ είχε τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και την καθοδήγησαν, ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Η 15χρονη ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών και κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Εκεί, αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση διάσωσης.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στην πλάτη.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

