Θρίλερ στη Διώρυγα Κορίνθου: Ανήλικη εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού – Η επιχείρηση για την διάσωσή της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, πρόκειται για μια 15χρονη, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, όπως και λιμενικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν την ανήλικη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της.

Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Πράγματι, η 15χρονη ακολουθώντας τις οδηγίες τους κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

Το κορίτσι διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται πως έχει τραυματιστεί στην πλάτη.