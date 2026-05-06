Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: «Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;» – Η στιγμή που ο 54χρονος δράστης εγκαταλείπει το σημείο

Νέο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 54χρονου δράστη ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται ο ίδιος και η σύζυγός του να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας. Στο μεταξύ, αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται στο σπίτι του, όπου έφτασε σήμερα το απόγευμα το φέρετρο με τη σορό του, να ραγίζουν καρδιές.

Σύμφωνα με τα όσα καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, αλλά και όπως προκύπτει από κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο 54χρονος, αφού εμβόλισε το αυτοκίνητο του 21χρονου, άρχισε να τον πυροβολεί. Πυροβόλησε έξι φορές εναντίον του, πλήττοντάς τον πισώπλατα, ενώ δύο από τις σφαίρες φαίνεται πως έπληξαν το θύμα στην καρδιά.

Αφού ο 21χρονος έπεσε στο έδαφος, ο δράστης φέρεται να πήγε από πάνω του και να κλώτσησε το άψυχο σώμα του. Μία κίνηση, που δείχνει άσβεστο μίσος, αφού ο 54χρονος θεωρούσε υπαίτιο τον 21χρονο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, σε τροχαίο πριν από μερικά χρόνια.

«Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;»

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Alpha ακούγεται δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα, το σπινιάρισμα του αυτοκινήτου του 54χρονου. Ακολουθεί πανδαιμόνιο.

«Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;» ακούγεται να λέει μία γυναίκα. «Γρήγορα, γρήγορα» ακούγεται να λέει ένας άνδρας. Λίγη ώρα μετά, η μητέρα του 21χρονου έφτασε στο σημείο και αντίκρισε νεκρό τον γιο της, με τις σκηνές που ακολούθησαν να είναι σπαρακτικές.

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε τη μέρα των γενεθλίων του

Η δικογραφία της αστυνομίας ρίχνει φως σε πολλές λεπτομέρειες της τραγικής αυτής υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν, όπως μεταδίδει το patris.gr, ο 21χρονος Νικήτας δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του.

Ήταν η ημέρα που είχε ρεπό από τη δουλειά του στο σούπερ μάρκετ κι επέστρεφε από το σπίτι ενός συγγενή του, όπου είχε πάει να κουρευτεί, και ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 21 του χρόνια με φίλους και συγγενείς.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία στις 5/5/2026 και ώρα 18.42 ο 54χρονος οδηγώντας το όχημα που ανήκει στην σύζυγό του και με συνεπιβάτιδα την ίδια κινήθηκε επί της λ. Παπανδρέου με κατεύθυνση το Ηράκλειο και πραγματοποίησε εσκεμμένη πρόσκρουση με το αντίθετα κινούμενο όχημα, ιδιοκτησίας της μητέρας του 21χρονου, το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας.

«Αφού οι ανωτέρω οδηγοί εξήλθαν την 18.43.07 από τα οχήματα τους, ο 21χρονος επιχειρεί λάκτισμα κατά του 54χρονου, ενώ ο τελευταίος έβαλε με περίστροφο έξι φορές κατά του 21χρονου, ο οποίος κατάπεσε επί του οδοστρώματος. Αν και η επακόλουθη εξέλιξη του επεισοδίου δεν αποτυπώνεται πλήρως στο πεδίο λήψης εικόνας λόγω εμποδίου, γίνεται ωστόσο αντιληπτό από την κίνηση του σώματος του 54χρονου ότι αυτός καταφέρει λακτίσματα στον 21χρονο ενώ βρίσκεται στο οδόστρωμα. Την 18.43.31 μμ το όχημα του 54χρονου με οδηγό τον ίδιο και τη σύζυγό του κατευθύνεται ανατολικά προς το Ηράκλειο και εξέρχεται από το πεδίο λήψης…».

Στη συνέχεια ο 54χρονος πήγε στο σπίτι του, άφησε την σύζυγό του και με μηχανή πήγε στο Α.Τ Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε. Στους αστυνομικούς παρέδωσε και το περίστροφο μάρκας COLT που περιείχε 6 πυροδοτημένα φυσίγγια.