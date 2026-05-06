Δολοφονία στην Κρήτη: Η στιγμή που ο 54χρονος πυροβολεί τον 21χρονο στη μέση του δρόμου – Δείτε το βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, χθες, στη μέση του δρόμου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που μεταδίδει το enikos.gr καταγράφονται οι στιγμές μετά τον εμβολισμό του αυτοκινήτου του 21χρονου από το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο δράστης και η σύζυγός του.

Ο Νικήτας βγαίνει από το όχημα και προσπαθεί να διαφύγει. Δεν πρόλαβε όμως, αφού ο 54χρονος τον πυροβόλησε έξι φορές πισώπλατα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Μάλιστα, μετά το έγκλημα, και αφού ο 21χρονος ήταν πεσμένος στο έδαφος, ο δράστης φέρεται να κλώτσησε το άψυχο σώμα του.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του θα απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας στον ανακριτή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Φαίνεται πως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο, πριν από μερικά χρόνια.

Θεωρούσε ως υπεύθυνο τον Νικήτα. Είχε επιτεθεί ξανά στον 21χρονο και είχε πυροβολήσει εναντίον του, με τον Νικήτα να καταθέτει μήνυση σε βάρος του και τον 54χρονο να παραβιάζει τους όρους που του είχαν επιβληθεί.

Χθες, ο 54χρονος έκοψε το νήμα της ζωής του 21χρονου, αφού τον πυροβόλησε και τον σκότωσε ανήμερα των γενεθλίων του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.