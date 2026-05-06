Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Αλέξη Τσίπρα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

tsipras
φωτογραφία αρχείου

Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας, συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την διάρκεια συνάντησής τους, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού, τονίζοντας ότι «τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και την παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη».

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος – πυλώνα για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, και την ανάγκη για νέες τέτοιες πρωτοβουλίες στο σημερινό ασταθές σκηνικό.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψη του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης – η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού – και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.

Σημειώνεται ότι τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, την αντιλαϊκή πολιτική και τους επίδοξους διαχειριστές της

Επίθεση στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, με αιχμή την στάση της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολ...
20:13 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Καραμανλής: Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα

Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, μια «ανυπόφορη πραγματικότητα» τόνισε ο πρώη...
19:09 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα – «Έγινε τυπογραφικό λάθος»

Αναστάτωση προκλήθηκε σε βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφ...
18:27 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και εκθέτει την Ελλάδα

«Το Κράτος Δικαίου είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή