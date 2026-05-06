Ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε την έφεση για την απελευθέρωση των δύο κρατούμενων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

gaza summud
Ο κρατούμενος στο Ισραήλ ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα σε ακρόαση την Τρίτη στην πόλη Ασκελόν.

Ένα ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε την έφεση για την απελευθέρωση των κρατουμένων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών Τιάγκο Άβιλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, οι οποίοι ήταν μέλη ενός πρόσφατου στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, «Global Sumud Flotilla» που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις μετά από επέμβαση στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της ισραηλινής ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Adalah», που έχει αναλάβει την υπεράσπιση τους, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπιρσίβα του Ισραήλ επικύρωσε προηγούμενη δικαστική απόφαση να παρατείνει μέχρι το πρωί της Κυριακής την κράτηση των Άβιλα και Αμπού Κεσέκ, οι οποίοι βρίσκονται και οι δύο σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για την κράτηση τους και τα βασανιστήρια που καταγγέλλουν ότι έχουν δεχθεί.

«Η Adalah υποστηρίζει ότι αυτή η απόφαση είναι παράνομη και παράλογη», δήλωσε η Adalah, προσθέτοντας ότι οι ακτιβιστές κρατούνται σε «πλήρη απομόνωση υπό τιμωρητικές συνθήκες, παρά την καθαρά πολιτική φύση της αποστολής στην οποία συμμετείχαν».

Πηγή: Aljazeera

