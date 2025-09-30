Καιρός: Τοπικές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού και σήμερα Τρίτη (30/9), με τον Σεπτέμβριο να μας αφήνει με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία σε λίγο χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: «Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, η πρώτη φθινοπωρινή επίσκεψη για φέτος τελειώνει σήμερα Τρίτη, με ήπιες βροχές να πέφτουν στα ανατολικά και νότια και τον υδράργυρο να εξακολουθεί σε θερμοκρασίες λίγο κάτω από τις κανονικές. Όπως λέει, πάντως, το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει, καθώς εκτός από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ σε κάποιες περιοχές θα «αγγίξουν» και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ζιακοπούλου: «Νεφώσεις με παροδικές βροχές»

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέττα Ζιακοπούλου, για σήμερα Τρίτη, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 και τοπικά 7.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τρίτη 30-9-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.