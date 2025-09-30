Ισραήλ: Υπέρ της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τέθηκαν ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης

Ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντς δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, είναι μια ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Ισραήλ.

Γάζα: Ο Τόνι Μπλερ χαιρετίζει «το τολμηρό σχέδιο» του Τραμπ στο οποίο θα έχει βασικό ρόλο

Ο Γκαντς, ο οποίος εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 αλλά αργότερα αποχώρησε, ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, το οποίο έχει οκτώ από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, του οποίου το κόμμα Γες Ατίντ («Υπάρχει Μέλλον) έχει 24 έδρες, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα “X” ότι υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

