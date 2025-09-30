Μακρόν: Χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Μακρόν: Χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (29/9) χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση στην Γάζα: Οι 20 όροι για τον τερματισμό του πολέμου, η τύχη των ομήρων και η επόμενη ημέρα για την Χαμάς και τον θύλακα

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

