Καρυστιανού σε Γεωργιάδη: «Σας ξεμπροστιάζω, εσείς κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητά μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

«Σας ξεμπροστιάζω, εσείς κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητά μου» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στην δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι «ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη».

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα είτε να δημιουργήσει κόμμα είτε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα. Αν το θέλει η κ. Καρυστιανού, να το κάνει. Αν κάνει ένα τέτοιο κόμμα, θα είναι ένας ακόμα πολιτικός μας αντίπαλος. Πιθανόν να είναι και καλύτερα, υπό την έννοια ότι θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στην κοινή γνώμη. Η κ. Καρυστιανού σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, αλλά την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη. Δεν μπορεί κανένας από εμάς να απαντήσει σε αυτά που λέει η κ. Καρυστιανού. Η κ. Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα, εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της. Αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Είναι διαφορετικός ο ρόλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει, δεν θα της το πω εγώ» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά FM».

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κ. Γεωργιάδη, αποκρούω τη δειλή προσέγγισή σας και σας ξεμπροστιάζω» αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Μαρία Καρυστιανού.

«Διότι εσείς είστε που κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, σε όσα ως πολίτης που λέει την αλήθεια, με επιχειρήματα σας καταμαρτυρώ» τονίζει.

Και προσθέτει: «Εγώ λοιπόν δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, όπως κρύβονται οι ποινικά υπόλογοι Υπουργοί της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν τη στοιχειώδη ανδρεία να υποβληθούν σε ποινικές έρευνες και ποινικές διώξεις για τα εγκληματικά σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται. Και εσείς βέβαια είστε ο πρώτος που επιδεικνύει την απίστευτη πολιτική μικροψυχία, όταν είπατε εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι, αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την πολιτική δειλία, αλλά και την άκρατη αλαζονεία σας»

«Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας “απελευθερώνω” κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας ως πολιτικοί θα κρίνεστε από τους πολίτες για όσα επαίσχυντα διαπράττει η Κυβέρνησή σας, και εγώ ως πολίτης, θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει. Και όπως έχετε σίγουρα αντιληφθεί, ο δικός μου αγώνας θα είναι αληθινά μέχρι τέλους» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.

