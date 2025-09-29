Βασίλης Μπισμπίκης: H «τρελή πορεία» στη Φιλοθέη, το κρητικό γλέντι και οι μαρτυρίες – Στις 8 Οκτωβρίου η δίκη

«Ήμουν νηφάλιος και ενημέρωσα αμέσως» υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης που έπεσε με το αυτοκίνητό του, πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη. Το τροχαίο έγινε ενώ ο ηθοποιός επέστρεφε από κρητικό γλέντι, ενώ τα όσα υποστηρίζει φαίνεται πως διαψεύδουν αστυνομικές πηγές.

Φθορές στα οχήματά τους αντίκρυσαν κάτοικοι της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη το πρωί του Σαββάτου. Τουλάχιστον τρία οχήματα, μια σιδερένια πόρτα γκαράζ και τμήμα ενός μαντρότοιχου υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι ιδιοκτήτες τους κλήθηκαν για κατάθεση στην Τροχαία Κηφισιάς μετά τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός φέρεται να παραδέχτηκε πως ευθύνεται για τις ζημιές και να προτίθεται να αποζημιώσει τους παθόντες.

Υποστηρίζει ότι άφησε σημείωμα στα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος, φορτισμένος και ειρωνικός απέναντι στους δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος είπε σε δηλώσεις του: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείχνετε με αυτή την υπόθεση, να δείξετε και για το θέατρο και τον πολιτισμό».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι «άφησα σημειώματα στα αυτοκίνητα». Ωστόσο, κανείς απο τους ιδιοκτήτες, τα αυτοκίνητα των οποίων υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά όπως επιβεβαιώνεται και από την αστυνομία, δεν εντόπισε κάποιο σημείωμα που να λέει ότι προκλήθηκε ζημιά από τον γνωστό ηθοποιό.

Για αυτό άλλωστε έκαναν και μήνυση κατ’ αγνώστου.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής

Κάτοικοι είδαν τα οχήματά τους με υλικές ζημιές, ενώ μια ιδιοκτήτρια κατοικίας ένα τμήμα της μάντρας της κατεστραμμένη. «Στις 7μισι το πρωί, κάποιος γείτονας μου χτύπησε και μου είπε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Φωνάξαμε και την Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό εδώ σε αυτή την πόρτα. Ήταν όλα κοντά στον σωλήνα του φυσικού αερίου, αυτό ήταν που με τρόμαξε γιατί έχω 3 μωρά επάνω. Έχει χτυπήσει 2 αυτοκίνητα και κάτω κάτω δεξιά φεύγοντας άλλο ένα τρίτο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η κυρία.

Οι πολίτες ζήτησαν από τους αστυνομικούς να καταγράψουν τις ζημιές και να βρουν τον υπαίτιο. Περίπου 1,5 ημέρα αργότερα εκμεταλλευόμενα βιντεοληπτικό υλικό, τα στελέχη της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που προκάλεσε το περιστατικό, διαπιστώνοντας ότι το είχε νοικιάσει ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

«Άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν επάνω στο δωμάτιο μου και αυτό υπέθεσα στην αρχή ότι ήταν κάποιος σεισμός επειδή έγινε και πρόσφατα, αλλά απ’ οτι φάνηκε τελικά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα», ανέφερε άλλος κάτοικος της περιοχής.

Η σύλληψη – «Δεν εγκατέλειψα»

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον ηθοποιό, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Τροχαία Κηφισιάς όπου συνελήφθη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για παράβαση του άρθρου 47 του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Από χθες μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά, είναι οτι δεν εγκατέλειψα» ανέφερε από την πλευρά του ο ηθοποιός σε δηλώσεις του.

Το γλέντι και η συνέντευξη

Όπως έχει γίνει γνωστό, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, απαθανάτισαν τον ηθοποιό να διασκεδάζει στην Μεταμόρφωση, υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου και πριν διαπιστώσουν οι αστυνομικοί την εμπλοκή του, ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει εάν ο ηθοποιός είχε καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ και αν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ γλεντιού και τροχαίου ατυχήματος. Πάντως, ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Mega ισχυρίζεται ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ ένας μάρτυρας υποστηρίζει το αντίθετο. «Καθόταν στο πρώτο τραπέζι με μεγάλη παρέα. Διασκέδαζαν και στο τραπέζι τους υπήρχαν ποτά. Φαινόταν να είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει του πρότειναν να τον πάνε σπίτι για να μην οδηγήσει, με τον ηθοποιό να απαντά ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει» ανέφερε ο μάρτυρας.

Τι αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερες από 24 ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να βρουν το τρακαρισμένο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι ενημέρωσε μόνος του την αστυνομία. Ωστόσο αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν γνώση της υπόθεσης τον αμφισβητούν.

Όπως αναφέρουν στον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός επικοινώνησε με αστυνομική Αρχή μόνο αφότου πληροφορήθηκε ότι τον αναζητούν.

Στις 15:30 το απόγευμα του Σαββάτου μια γυναίκα κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού, δηλώνοντας ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη και ότι ο ίδιος ενεπλάκη σε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές. «Με κάτι γρατζουνιές», όπως χαρακτηριστικά είπε στον αξιωματικό υπηρεσίας, ο οποίος φέρεται να την ρώτησε εάν θέλει να ανοιχτεί μια κάρτα στο 100 και να γίνει επίσημη εγγραφή.

Εκείνη το αρνήθηκε και δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το σημείο και έτσι τελείωσε η συζήτηση.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του ηθοποιού – Έλειπε η πίσω πινακίδα

Σε σχέση με το πώς έφτασαν στον Βασίλη Μπισμπίκη, μετά την ενημέρωση από τους κατοίκους για τις ζημιές στα οχήματα και τα υπόλοιπα αντικείμενα, οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό.

Βρήκαν αυτό το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός, χωρίς όμως να μπορούν να δουν τον αριθμό κυκλοφορίας, γιατί φαίνεται πως έλειπε η πίσω πινακίδα.

Οι αστυνομικοί, πηγαίνοντας βήμα βήμα για ένα χιλιόμετρο, το βρήκαν σταθμευμένο. Είδαν ότι είναι μισθωμένο, επικοινώνησαν με την εταιρεία και τους είπε η εταιρεία ότι το έχει ενοικιάσει ο εν λόγω ηθοποιός.

Η ενημέρωση που είχε ο ηθοποιός

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον ηθοποιό στο σπίτι του, αλλά δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Και κάποια στιγμή μίλησαν με συνεργάτες του, και συγκεκριμένα, με κάποια άτομα που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους.

Μια κυρία, μάλιστα, είπε στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται εκτός και ότι κάνει πρόβα στο θέατρο, αλλά εκείνη φαίνεται πως επικοινώνησε με τον ηθοποιό και τον ενημέρωσε πως τον αναζητούν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Όλα αυτά θα φανούν στις 8 Οκτωβρίου, ημερομηνία για την οποία έχει αναβληθεί και η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο.